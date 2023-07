Famosi per il Toketin, ora li premia il Gambero Rosso

È uscita ieri la nuova guida Gambero Rosso street food 2024, raccoglie i migliori locali della penisola dove mangiare il cibo di strada, quelle bontà che si tengono in mano e che si possono trovare a tutte le ore.

Ne è stato selezionato uno per regione, e in questa classifica dei campioni per il Veneto è il Bacaro della pizza di Vicenza ad essere stato premiato come il migliore. Il loro Toketin, un bocconcino lievitato farcito con prodotti di alta qualità ha conquistato la severa giuria.

TOKETIN - Toketin nasce per rivisitare il classico Cicchetto dei Bacari Veneziani. E’ un impasto di pizza in lievito madre con farine macinate a pietra, che viene farcito con ingredienti tipici della tradizione Veneziana e Vicentina

BACARO DELLA PIZZA - VICENZA

Pizza in teglia e in pala, toketin, taglieri: il localino in Contrà Cabianca in pieno centro storico, nasce con l'idea di rivisitare l'accoppiata cicheto e goto de vin - l'aperitivo alla veneta si fa così. La pizzeria Fattore F è la casa madre che si è fatta conoscere in città per la qualità di impasti e farciture, quindi al Bacaro si beve bene e i cichetti sono dei lievitati golosi. Irresistibili i toketin, una sorta di tocchi fatti con impasto della pizza a lievito madre, sormontati da bontà del giorno, salumi, formaggi e preparazioni della tradizione locale, da scegliere al bancone. Il tutto si accompagna con spritz, birre artigianali e vini naturali.

CLASSIFICA STREET FOOD GAMBERO ROSSO 2024

Una festa in piena regola, a Palazzo Brancaccio di Roma, la presentazione della guida Street Food 2024 di Gambero Rosso, l’unica mappa nazionale e aggiornata del cibo di strada tricolore, tra attività storiche e tradizionali, nuove idee imprenditoriali, format internazionali e l’avanzata del cibo etnico, che piace sempre di più agli italiani.

Dalle Valle d'Aosta con Pane per Focaccia ai tacos di Taquito della Sardegna, la corsa tra i campioni racconta un percorso variegato, arricchito di un impasto fitto di tradizione e innovazione capace di dare vita e fortuna a storie bellissime: Mei Shi Mei Ke, la doppia insegna torinese specializzata in ravioli cinesi, la cui insegna significa "cose buone tutti i giorni"; il genovese Rooster che offre pollo pugliese nel pieno rispetto dell'etica; la Katsusanderia di Milano, con i suoi sandwich nipponici nella nuova Sidewalk Kitchen di Milano; il vicentino Bacaro della pizza, un ossimoro con i suoi golosi toketin di base pizza farcita con salumi, formaggi e cicheti locali; lo Chalet Cimone di Lavarone in Trentino, davanti alla seggiovia per godersi in quota appetizer locali; il triestino aMano, in cui tutto è tagliato rigorosamente a mano, a partire dai salumi; la crescentina 2.0 di Indegno, a Bologna, in tre versioni e anche gourmet; la Toscana con A pancia piena di Pontassieve, food truck stanziale con hamburger gourmet; il pesce e i frutti di mare take away di Gastrò di San Benedetto del Tronto; arrivando alla porchetta, alla terza generazione, di Serafino's a Spoleto al fish burger romano di Grasso; al Ristoro Mucciante di Castel del Monte nell'aquilano con i superbi arrosticini del "piccolo Tibet"; per scendere nel Molise dove spicca Isernia con I sapori autentici della carni alla brace di Iallonardi mentre in Campania è Is Pop a colorare Pomigliano d'Arco con le sue ciabatte pop e i salumi di mare; la Salumeria Bianco svetta in Puglia per i suoi panini a Putignano; in Basilicata è il food truck Retrò Gusto a portare la cucina aviglianese sotto i riflettori; Scilla conquista la Calabria con Civico 5 e i suoi iconici panini al pesce spada; e la Sicilia chiude con il ragusano Delicatessen in drogheria e i suoi panini a kilometro zero.