Oggi 28 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 28 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore potrebbero tornare un po' di polemiche in questa giornata. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle relazioni con i colleghi.

Toro - Cari toro, Venere è di passaggio nel segno quindi bisognerebbe sfruttare il suo influsso positivo per vivere al massimo le emozioni. Mercurio non è più contrario quindi sul lavoro c'è un bel recupero.

Gemelli - Cari gemelli, in amore bisogna evitare le discussioni che potrebbero diventare abbastanza accese e mettere in crisi il rapporto. Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza accumulata ma dalla prossima settimana andrà meglio.

Cancro - Cari cancretti, in amore aspettatevi belle notizie e altrettanto belle emozioni. Sul lavoro bisogna evitare le complicazioni e sono in arrivo nuovi accordi, soprattutto per i più giovani del segno.

Leone - Cari leone, in amore bisogna fare attenzione ai nuovi incontri di questo periodo perché saranno decisivi per il futuro. Sul lavoro meglio prendere di petto tutto ciò che accadrà.

Vergine - Per i nati sotto il segno della vergine belle notizie perché la luna è nel segno e permette di vivere i sentimenti al massimo. Sul lavoro è importante mettere in ordine le questioni legali.

Bilancia - Cari bilancia in amore è meglio rimandare le discussioni a domani che la luna sarà nel segno. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle polemiche che potrebbero nascere per questioni irrisorie. C'è un po' di invidia nei vostri confronti.

Scorpione - Cari capricorno, in amore la giornata è interessante per creare progetti. Sul lavoro non c'è soddisfazione per i soldi.

Sagittario - Cari sagittario, attenzione in amore perché potrebbero nascere tensioni. Sul lavoro ci sono alcune situazioni complicate che andrebbero affrontate.

Capricorno - Cari capricorno, la luna è favorevole anche oggi quindi ottima giornata per i sentimenti, Sul lavoro il periodo è positivo e arrivano anche buone intuizioni.

Acquario - Cari acquario, la luna è in aspetto interessante e favorisce i sentimenti. Sul lavoro arrivano nuovi compiti e nuove responsabilità. Ci sono tante spese da affrontare per la casa, meglio fare economia.

Pesci - Cari pesciolini state attenti in amore perché avete la luna opposta. Sul lavoro arriva una fase di rivoluzione quindi è normale sentirsi un po' instabili in questo momento ma la svolta è dietro l'angolo.

Almanacco

Il 28 novembre è il 332º giorno del calendario gregoriano. Mancano 33 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giacomo della Marca

Accadde oggi

1520– Dopo aver navigato attraverso lo stretto sudamericano, tre navi al comando dell’esploratore portoghese Ferdinando Magellano raggiungono l’Oceano Pacifico.

1680– Muore Gian Lorenzo Bernini, il creatore della Roma barocca, soprannominato “il Michelangelo del suo secolo”. Autore di numerosi capolavori – “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa” – Bernini entra nella Basilica vaticana per realizzare il “baldacchino di San Pietro”, e ne esce per disegnare il colonnato, metafora dell’abbraccio cattolico al mondo. Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli e morto a Roma.

1947– L’Organizzazione delle Nazioni Unite approva la risoluzione 181 per la creazione dello Stato d’ Israele. Prevede la divisione della Palestina in tre parti: uno Stato ebraico, uno palestinese e una zona internazionale con Gerusalemme e Betlemme.

1954– Muore a Chicago il fisico italiano Enrico Fermi. Tra la fine degli anni ’20 e quella degli anni ’30 si forma attorno a lui il gruppo dei giovani scienziati noto come “i ragazzi di via Panisperna”. Nel 1938, Fermi riceve il premio Nobel per la fisica “per la scoperta di nuove sostanze radioattive e per la scoperta del potere dei neutroni lenti”, ma la promulgazione delle leggi razziali da parte del governo fascista, che colpiscono la moglie, inducono Fermi a lasciare l’Italia per gli Stati Uniti.

1983– La sentenza per l’assassinio di Walter Tobagi suscita diverse polemiche. Marco Barbone e Paolo Morandini, autori pentiti dell’omicidio, sono condannati a otto anni e nove mesi e rimessi in libertà.

1992 – Con la condanna a 6 anni di reclusione di Mario Chiesa, ex presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, si conclude il primo processo dell’era di Tangentopoli.

1994 – La Norvegia decide con un referendum di non aderire all’Unione Europea.

2005 – Roberto Benigni viene insignito dell’Ordine al merito della Repubblica e il presidente Ciampi lo nomina Cavaliere di Gran Croce anche per il suo monologo che esalta la Costituzione Italiana come la più bella al mondo.

2010 – Il sito internet Wikileaks pubblica 250mila documenti segreti inviati dalle ambasciate americane al governo di Washington.

Nati il 28 novembre

Sei nato oggi? Sei un inguaribile ottimista, ami la vita e ti piace giocare con lei, ma, qualche volta, osi un po’ troppo. Nel lavoro devi imparare ad essere più prudente e a programmare le tue mosse. In amore il tuo entusiasmo ti porta a vivere rapporti travolgenti, ma se vuoi la stabilità, devi impegnarti più a fondo anche nelle piccole cose di ogni giorno.

1925 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro, principalmente del cancro al seno. Ha proposto e sostenuto, da sempre, la quadrantectomia, come metodologia che, affiancata alla radioterapia, dà gli stessi risultati della mastectomia, con minore impatto estetico e psicosessuale.

Scomparsi oggi:

1794 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.