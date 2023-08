Oggi 26 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Oggi siete un po’ in calo dal punto di vista emotivo, rimandate a domani le discussioni. Sul lavoro siete stanchi, non strafate per oggi

Toro: Buone notizie in amore, Venere è dalla tua parte, vivrete una giornata da favola. Non è, invece, il momento di pensare al lavoro concedetevi un meritato riposo

Gemelli: L’amore si annuncia turbolento in questa giornata, meglio stare un po’ da soli. Anzi, magari concentratevi nel lavoro ci sono per voi ottime prospettive di guadagno.

Cancro: Oggi cerca di stare un po’ attento. Se sei in coppia la giornata si annuncia turbolenta. Per il lavoro ancora qualche giorno e potresti avere occasioni da favola

Leone: E’ il vostro momento. State vivendo un idillio con il vostro compagno e, se siete soli, questo è il momento giusto: potreste incontrare l’anima gemella. Positivo anche l’ambito lavorativo, alcuni progetti si concretizzeranno

Vergine: Un umore altalenante non vi consentirà di vivere un rapporto di coppia sereno, aspettate giorni migliori. Sul lavoro tutto procede per il meglio

Bilancia: Sereni ed equilibrati state vivendo un momento di stabilità con il vostro amore. Molti i progetti in cantiere per il lavoro, scegliere bene…

Scorpione: In amore l’esuberanza potrebbe farvi commettere qualche errore, andateci piano. Il lavoro procede a gonfie vele: avanti così!

Sagittario: In amore state attenti alle scelte sbagliate, potreste cadere in un tranello. Anche nel lavoro qualche tentennamento, arriveranno presto tempi migliori

Capricorno: Ostinati anche in amore i nati sotto questo segno devono essere più flessibili con il proprio partner se voglio evitare litigi. Nel lavoro non è il momento di fare progetti

Acquario: Vi state godendo l'estate, ma attenti a non farvi trascinare troppo dall’atmosfera vacanziera potreste perdere il vostro amore. Ancora decisioni importanti da prendere per il lavoro.

Pesci: Non è il momento di pensare all’amore, siate pazienti ce ne sarà anche per voi. Tanto lavoro e grandi occasioni in ballo

Almanacco

Il 26 agosto è il 238° giorno del calendario gregoriano. Mancano 127 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alessandro di Bergamo (Martire)

Etimologia: Alessandro, deriva dal greco “Aléksandros”, il cui significato è “che protegge gli uomini” (alékso = proteggere e andros = uomo). Deve la sua fortuna ad Alessandro Magno, condottiero e fondatore di un vasto impero nel IV secolo a.C.

Nati 26 agosto

Sei nato oggi? I nati il 26 agosto raramente assumono la posizione più in vista in un affare, in famiglia o nello svolgere una funzione sociale, in quanto di solito preferiscono lavorare assieme ad altri a un obiettivo comune, alcuni devono lottare per avere un riconoscimento. Sono consapevoli del loro valore, ma il mondo non è sempre pronto a riconoscerlo. Se si accontentano di avere un ruolo di supporto, o se sono abbastanza pazienti da aspettare il loro momento per imporsi, riusciranno ad essere felici e operosi.

1910 – Madre Teresa di Calcutta: Nata a Skopje, capitale della Macedonia, è stata una religiosa albanese, di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell’India.

Accadde Oggi

Giulio Cesare invade la Britannia, la famiglia degli Ezzelini fu sterminata a Treviso. Albino Luciani, patriarca di Venezia, viene eletto Papa.