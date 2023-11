Oggi 24 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 24 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete - Cari ariete, bella questa giornata per prendere decisioni d'amore. Sul lavoro è un momento molto bello per far vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Toro - Cari toro, questa è la giornata giusta per sistemare tutto ciò che non funziona in amore. Sul lavoro meglio non farsi sopraffare dai troppi impegni.

Gemelli - Cari gemelli, non è il momento ideale per l'amore, sono troppe le cose che non vanno. Sul lavoro c'è tanto nervosismo, bisogna allentare un po' la presa.

Cancro - Cari cancretti, non dovete guardare sempre al passato ma vivere il presente, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio prendere le cose con la massima calma.

Leone - Cari leoncini, ci sono un po' di cambiamenti nell'aria e in amore torna, finalmente, una bella armonia con il partner. Sul lavoro riuscirete a brillare come non mai.

Vergine - Cari vergine, in questo momento non avete molta voglia di amore ma preferite stare da soli e va bene così. Sul lavoro tutto va avanti anche se senza troppi stimoli.

Bilancia - Cari bilancia, se avete il cuore libero riuscirete a incontrare qualcuno di speciale e iniziare una storia. Sul lavoro meglio esporsi e far vedere a tutti chi siete.

Scorpione - Cari scorpioncini, apritevi di più all'amore perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro attenzione alle provocazioni.

Sagittario - Cari sagittario, in amore riuscirete a vivere forti emozioni e sul lavoro anche se gli impegni sembrano troppi, riuscirete a portarli a termine.

Capricorno - Cari capricorno, il cielo vi protegge quindi lasciatevi andare ai piaceri dell'amore. Sul lavoro siete pronti a fare un passo di qualità.

Acquario - Cari acquario, meglio non pensare troppo al passato, l'amore va vissuto nel qui e ora. Sul lavoro andate avanti con sicurezza e anche gli altri si accorgeranno del vostro valore.

Pesci - Cari pesciolini, sarebbe meglio non rovinare una storia d'amore solo per una parola di troppo. Anche sul lavoro, attenzione alle parole.

Almanacco

Il 24 novembre è il 328º giorno del calendario gregoriano. Mancano 37 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: Santa Flora di Cordova (Martire)

Etimologia: Floriana, deriva dal latino “flos-floris”, “fiore”, questo diminutivo femminile discretamente attestato in tutta Italia, anche nella variante di Flora, che era il nome della dea italica della primavera, popolare fra le genti sabine. Il significato augurale e i molti santi che ne hanno sostenuto l’espansione, l’hanno reso comune sino ai giorni nostri.

Nati il 24 novembre

Sei nato oggi? L’intenso desiderio di giustizia che nutri nel tuo intimo, ti porta ad una professione volta ad aiutare gli altri e ad occuparti di problemi sociali. La tua opera sarà ancor più incisiva se lavorerai in gruppo. In amore punti su rapporti basati più sulla stima e la reciproca comprensione che sulla passione.

1826 – Carlo Collodi: È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.

1973 – Paola Cortellesi: La voce, che Mina indica tra le più belle d’Italia, è la sua arma segreta, che le permette di brillare nella recitazione, nell’imitazione comica e nel canto. Nata a Roma.

Accadde oggi

Darwin pubblica la tesi che l'uomo derivi dalla scimmia, lo zibibbo di Pantelleria diventa Patrimonio Unesco, muore Freddie Mercury.

1859- Esce ‘Le Origini della specie’, il libro-scandalo del naturalista britannico Charles Darwin. Lo scienziato sostiene che l’evoluzione delle specie si basa sulla selezione naturale. La sua teoria mette in dubbio le tesi religiose sulla creazione del mondo, degli animali e dell’uomo.«Preferisco discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che ha prostituito il sapere e l’eloquenza al servizio del pregiudizio e della falsità». È il convinto sostegno che Thomas Henry Huxley offrì al collega Charles Darwin e alle rivoluzionarie conclusioni della sua opera.

1914– Benito Mussolini viene espulso dal PSI. L’assemblea della sezione socialista di Milano non accoglie la tesi, sposata sulle pagine dell’Avanti! dall’ormai ex direttore, di sostenere l’intervento dell’Italia nella I guerra mondiale a fianco dell’Intesa.

1922- Muore il barone Sidney Costantino Sonnino. Presidente del Consiglio dei ministri del Regno per due volte, nel 1906 e nel 1909, Sonnino è anche Ministro degli Esteri nel governo Salandra nel 1914. Partecipa, pertanto, ai negoziati segreti che portano alla partecipazione dell’Italia alla I Guerra Mondiale, senza l’autorizzazione del paese, in cambio di ampliamenti territoriali stabiliti nel Trattato di Londra. Come Ministro degli Esteri prende poi parte alla Conferenza di Parigi del 1919 sui trattati di pace, confrontandosi con il mancato rispetto da parte di Inglesi e Francesi degli impegni assunti con il trattato di Londra.

1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato chiedendo 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla

1989- In Cecoslovacchia tutto il vertice del partito comunista si dimette per far posto al cambiamento democratico. A dimettersi sono 24 membri del Politburo, più o meno gli stessi sostenitori dei carri armati sovietici chiamati nel 1968 per respingere le riforme della Primavera di Praga.

1991- Muore Freddie Mercury. Soltanto il giorno precedente il decesso, il leader dei Queen annuncia al mondo di essere affetto da immunodeficienza acquisita. Cantante, compositore e musicista tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Registrato all’anagrafe come Farrokh Bulsara, nacque a Stone Town (la parte vecchia della capitale di Zanzibar, in Tanzania).

2000- La corte d’Assise d’Appello di Roma condanna all’ergastolo Hashi Omar Hassan: il somalo viene riconosciuto come uno dei sette componenti del commando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. L’inviata del Tg3 e l’operatore erano in Somalia per seguire la guerra tra fazioni che stava insanguinando il Paese africano e le operazioni militari della missione “Restor Hope”. Hassan era stato identificato dall’autista di Ilaria Alpi e arrestato nel 1998, mentre si trovava a Roma per testimoniare davanti alla commissione Gallo sulle presunte torture commesse dai soldati italiani in Somalia. Nel secondo processo di appello, nel 2002, la pena per il somalo sarà ridotta a 26 anni. Tuttora è ufficialmente l’unico a pagare per la responsabilità dell’assassinio.

2009 – Viene rapita a Milano Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, e data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo.

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco.