Oggi 21 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 21 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, con questa bella luna ci sarà modo di vivere tantissime emozioni. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento ma prima bisogna fare un piano ben preciso d'azione.

Toro - Cari toro, c'è un bel po' di stanchezza che si sta riversando anche in amore. Sul lavoro rallentate per un po'.

Gemelli - Cari gemelli tutto procede al meglio, soprattutto sulla sfera dei sentimenti. Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'ansia di volere tutto e subito.

Cancro - Cari cancretti, non abbiate paura di lasciarvi andare in amore e sul lavoro c'è bisogno di più impegno, soprattutto se nel vostro team c'è qualcuno mai contento.

Leone - Cari leoncini, siete single da un po'? Cercate di aprirvi di più all'amore anche perché il cielo parla di nuovi incontri. Sul lavoro bisogna trovare la giusta soluzione per i vostri problemi.

Vergine - Cari vergine, i sentimenti saranno alle stelle, quindi godetevi queste forti emozioni. Sul lavoro se avete delle richieste da fare, questo è il momento giusto.

Bilancia - Cari bilancia, questa giornata parla d'amore quindi al bando ogni forma di negatività. Sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi ma le novità da affrontare sono ancora tante.

Scorpione - Cari scorpioncini, c'è un po' di stanchezza in amore ma ci sarà comunque modo di fare nuovi incontri. Sul lavoro la giornata di oggi è un po' particolare, le cose sembrano andare a rilento.

Sagittario - Cari sagittario, con luna e sole a favore riuscirete a vivere bellissime emozioni. Sul lavoro sarebbe meglio stare attenti alle uscite di denaro.

Capricorno - Cari capricorno, buone notizie per l'amore. La luna opposta vi spinge a mettere una pietra sopra al passato e andare avanti. Sul lavoro stanno per arrivare nuove collaborazioni.

Acquario - Cari acquario, la luna è opposta e porta anche una forte stanchezza che si riverserà sulla coppia. Sul lavoro bisogna essere pazienti.

Pesci - Cari pesciolini, in amore cercate di chiarire e lasciarvi andare alla passione con il partner. Sul lavoro attenzione ai soldi ma se avete voglia di cambiamenti, datevi da fare.

Almanacco

Il 21 settembre il 264° giorno del calendario gregoriano. Mancano 101 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Matteo (Apostolo ed Evangelista) è il protettore di bancari, banchieri, contabili, esattori, ragionieri.

Etimologia: Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”, venne latinizzato in “Mattheus”.

Nati 21 settembre

Sei nato oggi? Sei dotato di grande sensibilità ed intuizione. Il tuo lavoro è basato sullo studio e la ricerca e, grazie all’impegno e all’intelligenza, potrà darti molte soddisfazioni. In amore la tua timidezza, che ti porta spesso a chiuderti in te stesso, può essere scambiata per indifferenza.

1947 – Stephen King: Un genio della letteratura horror-fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi, Stephen King è nato a Portland, nel sud del Maine. Ispirato da fobie e traumi vissuti in età infantile, fin da studente ha iniziato a scrivere racconti che avevano come elemento comune il rapporto tra paranormale e infanzia. Al primo romanzo Carrie (1974) sono seguiti numerosi bestseller, portati sul grande schermo da registi di chiara fama, quali Stanley Kubrick e Brian De Palma.

1934 – Leonard Cohen: Con l’inconfondibile voce nasale e l’anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica.

Scomparsi

1860 – Arthur Schopenhauer: Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell’Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Nato a Danzica.

Accadde Oggi

Inaugurata in Italia la prima autostrada del mondo, assassinato Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”.

37 – Il Senato concede a Caligola il titolo di Padre della patria

1792. L’Assemblea nazionale in Francia vota l ‘abolizione della Monarchia .

L’Assemblea nazionale in Francia vota l . 1864 – Imponenti manifestazioni a Torino contro il trasferimento della capitale d’Italia a Firenze . La dura repressine provocherà 52 morti e centinaia di feriti.

– Imponenti . La dura repressine provocherà 52 morti e centinaia di feriti. 1924 . Viene inagurarto il primo tratto della “ Autostrada dei Laghi ” (Milano-Varese), la prima al mondo destinata esclusivamente al traffico automobilistico.

. Viene inagurarto il primo tratto della “ ” (Milano-Varese), la prima al mondo destinata esclusivamente al traffico automobilistico. 1961. L’argentino Antonio Albertondo è il primo ad attraversare a nuoto il canale della Manica da costa a costa ritorno. Impiega 48 ore e 10 minuti con un’unica pausa di 4 minuti.

L’argentino è il primo ad attraversare a nuoto il da costa a costa ritorno. Impiega 48 ore e 10 minuti con un’unica pausa di 4 minuti. 1965. Il senatore Amintore Fanfani assume la carica di presidente di turno delle Nazioni Unite .

assume la carica di presidente di turno delle . 1964: Malta ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1972: Viene impiantata nell’isola sarda Santo Stefano nell’arcipelago di La Maddalena una base statunitense di sommergibili nucleari;

1976. Viene assassinato a Washington l`ex ministro del governo di Salvador Allende Orlando Letelier . La sua auto, imbottita di esplosivo, viene fatta saltare in aria. Letelier del Solar è un diplomatico, un politico, e un attivista impegnato a combattere la dittatura di Augusto Pinochet.

Viene assassinato a Washington l`ex ministro del governo di Salvador Allende . La sua auto, imbottita di esplosivo, viene fatta saltare in aria. Letelier del Solar è un diplomatico, un politico, e un attivista impegnato a combattere la dittatura di Augusto Pinochet. 1979. Terroristi di “Prima linea” assassinano a Torino Carlo Ghiglieno , direttore del reparto pianificazione auto della Fiat

assassinano a Torino , direttore del reparto pianificazione auto della Fiat 1990. Viene assassinato, Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” (38 anni), mentre percorre senza scorta la statale Agrigento-Caltanissetta. L’omicidio è opera di quattro sicari assoldati dalla Stidda, una organizzazione mafiosa agrigentina in contrasto con Cosa Nostra.

Viene assassinato, il “giudice ragazzino” (38 anni), mentre percorre senza scorta la statale Agrigento-Caltanissetta. L’omicidio è opera di quattro sicari assoldati dalla Stidda, una organizzazione mafiosa agrigentina in contrasto con Cosa Nostra. 2006 – Militari italiani e britannici in Iraq lasciano Nassirya e passano le consegne alle autorità locali per il controllo sulla sicurezza.

e passano le consegne alle autorità locali per il controllo sulla sicurezza. 2008- Secondo la rivista Forbes i musicisti che hanno guadagnato di più nell’anno sono i Rolling Stones: 88 milioni di dollari.

1924 – Inaugurata la prima autostrada del mondo: Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova «via per sole automobili» che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura Autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia.

1937 – Tolkien pubblica “Lo Hobbit”: Nelle intenzioni dell’autore doveva essere solo una favola per bambini, nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy.