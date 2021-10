La visita dal medico? Ora si può fare in farmacia

Da qualche giorno 61 farmacie nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana sono a tutti gli effetti dei punti di riferimento ai quali possono rivolgersi tutti i cittadini che presentano alcune tra le più diffuse problematiche di salute: difficoltà all’apparato cardiorespiratorio, oppure mal di gola, male alle orecchie, macchie o irritazioni sospette sulla pelle.

Ad accoglierli è il farmacista, che conduce l’utente in una saletta riservata, dove lo aiuterà ad applicarsi in pochi secondi un sofisticato dispositivo “all in one” di autoanalisi, una tecnologia già utilizzata diffusamente negli Stati Uniti e in Israele ma in Europa ancora poco conosciuta. Sulla base della problematica manifestata dall’utente, viene quindi contattato lo specialista ospedaliero di riferimento, che a distanza visualizza le immagini o le informazioni trasmesse, dando così una risposta immediata all’utente e indirizzandolo, a seconda delle circostanze, verso il Medico di Medicina Generale, il Pronto Soccorso oppure dandogli alcuni consigli per una semplice automedicazione. Il tutto sotto la guida del farmacista, che ha il compito di guidare il paziente durante tutta la procedura, assicurando così la sua corretta esecuzione.

Una vera e propria rivoluzione, come sottolinea il dott. Giovanni Battista Scaroni, presidente di Federfarma Vicenza: «Il nostro ruolo, è bene precisarlo, non è quello di visitare i pazienti: la valutazione clinica rimane appannaggio esclusivo dei medici specialisti coinvolti. Il nostro compito è quello di assistere i pazienti durante la procedura, ma ciò non toglie che con questo progetto le farmacie vanno ad assumere un ruolo ancora più strategico come presidio territoriale del sistema sanitario. Soprattutto nel caso in cui il paziente ha solo un dubbio rispetto alla sua condizione di salute: può venire in farmacia, senza attese, e ricevere la valutazione gratuita da parte di uno specialista, senza doversi preoccupare di prenotare un appuntamento dal proprio medico»