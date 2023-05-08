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Rucco Sindaco

Redazione 08 maggio 2023 12:11
RUCCO SINDACO
Ordine Candidato
1 ARENA ELISA MARIA
2 BAGGIO GIOIA
3 BISAZZA MARIO
4 BUCCI DIEGO
5 CARTA LEOPOLDO
6 CASAROTTO VALTER
7 DALLA NEGRA MICHELE
8 DANCHIELLI IVAN
9 DE MARZO LEONARDO
10 FIENGO ANNA MARIA
11 FULMINE MARIA ROSARIA
12 GIACOMIN VALENTINA
13 JODICE GABRIELE
14 LORENZI MARCO
15 MAGNABOSCO ALESSANDRA
16 NARDOTTO VIVIANA
17 NORDERA GIAMPIETRO
18 NOTARANGELO STEFANO
19 PELLIZZARI GIUSEPPE
20 POLETTO SONIA
21 PORELLI VALERIA
22 SANTINON GIAN PIETRO
23 SAONCELLA FRANCESCO
24 SEBASTIANO ROSITA
25 SIOTTO SIMONA
26 SOLIGO ANDREA
27 SORRENTINO VALERIO
28 VENCATO ELENA
29 ZANIOLO PATRIZIA
30 ZANON LUCA
31 ZOCCA LILIANA
32 ZUCCON MATTIA

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:11
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