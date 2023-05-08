Rucco Sindaco

Redazione
08 maggio 2023 12:11
|Ordine
|Candidato
|1
|ARENA ELISA MARIA
|2
|BAGGIO GIOIA
|3
|BISAZZA MARIO
|4
|BUCCI DIEGO
|5
|CARTA LEOPOLDO
|6
|CASAROTTO VALTER
|7
|DALLA NEGRA MICHELE
|8
|DANCHIELLI IVAN
|9
|DE MARZO LEONARDO
|10
|FIENGO ANNA MARIA
|11
|FULMINE MARIA ROSARIA
|12
|GIACOMIN VALENTINA
|13
|JODICE GABRIELE
|14
|LORENZI MARCO
|15
|MAGNABOSCO ALESSANDRA
|16
|NARDOTTO VIVIANA
|17
|NORDERA GIAMPIETRO
|18
|NOTARANGELO STEFANO
|19
|PELLIZZARI GIUSEPPE
|20
|POLETTO SONIA
|21
|PORELLI VALERIA
|22
|SANTINON GIAN PIETRO
|23
|SAONCELLA FRANCESCO
|24
|SEBASTIANO ROSITA
|25
|SIOTTO SIMONA
|26
|SOLIGO ANDREA
|27
|SORRENTINO VALERIO
|28
|VENCATO ELENA
|29
|ZANIOLO PATRIZIA
|30
|ZANON LUCA
|31
|ZOCCA LILIANA
|32
|ZUCCON MATTIA
Redazione
08 maggio 2023 12:11
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