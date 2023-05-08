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Rigeneriamo Insieme Vicenza Zoppello Lucio

Redazione 08 maggio 2023 12:23
RIGENERIAMO INSIEME VICENZA - ZOPPELLO SINDACO
Ordine Candidato
1 BANO LEONARDO
2 BARATTO FRANCESCA CARLOTTA
3 BARON LUCIA
4 BASSANESE IVANO
5 BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA
6 BETTIN ANDREA
7 BONATO ENRICO
8 CARMIGNATO NAZZARENA
9 CAROLO ELENA
10 CAVESTRO SIMONE
11 CONCATO CLAUDIA
12 DALL'OLIO STEFANIA
13 FRACASSO LUCA
14 GALVANETTO LORIS
15 GOUIGA IBTISSAM detta "SAM"
16 LONGO LORENZA
17 LUNARDI MARCO
18 MARIOTTO STEFANO ALDO GIROLAMO
19 MAROSO ANDREA
20 MARZARI IMERIO
21 MAUGERI JESSIKA
22 MICHELUTTI MICHELE
23 OUANIT MUSTAPHA
24 PERILONGO STEFANO
25 PROFESSIONE FRANCESCA
26 QUARESIMIN ANTONELLA
27 RIGON MARIKA CATERINA
28 ROSSI NICOLA
29 SACCONE PASQUALE
30 SALVARESE ALESSANDRO
31 SANTO SALVATORE
32 SOGA DANIELA

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:23
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