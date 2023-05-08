Redazione
08 maggio 2023 12:23
|Ordine
|Candidato
|1
|BANO LEONARDO
|2
|BARATTO FRANCESCA CARLOTTA
|3
|BARON LUCIA
|4
|BASSANESE IVANO
|5
|BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA
|6
|BETTIN ANDREA
|7
|BONATO ENRICO
|8
|CARMIGNATO NAZZARENA
|9
|CAROLO ELENA
|10
|CAVESTRO SIMONE
|11
|CONCATO CLAUDIA
|12
|DALL'OLIO STEFANIA
|13
|FRACASSO LUCA
|14
|GALVANETTO LORIS
|15
|GOUIGA IBTISSAM detta "SAM"
|16
|LONGO LORENZA
|17
|LUNARDI MARCO
|18
|MARIOTTO STEFANO ALDO GIROLAMO
|19
|MAROSO ANDREA
|20
|MARZARI IMERIO
|21
|MAUGERI JESSIKA
|22
|MICHELUTTI MICHELE
|23
|OUANIT MUSTAPHA
|24
|PERILONGO STEFANO
|25
|PROFESSIONE FRANCESCA
|26
|QUARESIMIN ANTONELLA
|27
|RIGON MARIKA CATERINA
|28
|ROSSI NICOLA
|29
|SACCONE PASQUALE
|30
|SALVARESE ALESSANDRO
|31
|SANTO SALVATORE
|32
|SOGA DANIELA
Redazione
08 maggio 2023 12:23
Rigeneriamo Insieme Vicenza Zoppello Lucio
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