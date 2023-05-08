Redazione
08 maggio 2023 12:16
|Ordine
|Candidato
|1
|TOSETTO MATTEO
|2
|BARBIERI PATRIZIA
|3
|BELLON AUGUSTO
|4
|CASAROTTO SOFIA
|5
|CORRADO CORTESE
|6
|DEPICCOLI LAURO
|7
|FIORE DAVIDE
|8
|GIANELLO CINZIA
|9
|IMMORLICA MAYLA ANNA
|10
|NEGRIN GIOELE JACOPO
|11
|ORRICO IVANA AGATA
|12
|MARINA DI POLLASTRELLI
|13
|PONCATO LUCA
|14
|RIGONI CHIARA
|15
|ROSSI SERGIO
|16
|ROVATI GAIA
|17
|ROVIARO MARTINO
|18
|SANTIN FRANCESCO
|19
|SCANTAMBURLO ANNA detta "SCANTA"
|20
|SCARRICO CORALBA
|21
|SPASIANO RITA
|22
|STRADA PAOLA
|23
|TATARCIUC VERA
|24
|MARINA DI TESCARI
|25
|TRIVELLATO FRANCESCA
|26
|VACCARI MARIA
|27
|VIGGIANI GIUSEPPE
|28
|ZENARI CLAUDIA
|29
|ZILIO CAMBIAGIO FRANCESCA
|30
|ZOICO JYOTHI
|31
|ZORZAN GIORGIA
|32
|ZOVICO ELIA
Redazione
08 maggio 2023 12:16
Lista Tosetto Ripartiamo da Vicenza
VicenzaToday è in caricamento