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Lista Tosetto Ripartiamo da Vicenza

Redazione 08 maggio 2023 12:16
LISTA TOSETTO - RIPARTIAMO DA VICENZA
Ordine Candidato
1 TOSETTO MATTEO
2 BARBIERI PATRIZIA
3 BELLON AUGUSTO
4 CASAROTTO SOFIA
5 CORRADO CORTESE
6 DEPICCOLI LAURO
7 FIORE DAVIDE
8 GIANELLO CINZIA
9 IMMORLICA MAYLA ANNA
10 NEGRIN GIOELE JACOPO
11 ORRICO IVANA AGATA
12 MARINA DI POLLASTRELLI
13 PONCATO LUCA
14 RIGONI CHIARA
15 ROSSI SERGIO
16 ROVATI GAIA
17 ROVIARO MARTINO
18 SANTIN FRANCESCO
19 SCANTAMBURLO ANNA detta "SCANTA"
20 SCARRICO CORALBA
21 SPASIANO RITA
22 STRADA PAOLA
23 TATARCIUC VERA
24 MARINA DI TESCARI
25 TRIVELLATO FRANCESCA
26 VACCARI MARIA
27 VIGGIANI GIUSEPPE
28 ZENARI CLAUDIA
29 ZILIO CAMBIAGIO FRANCESCA
30 ZOICO JYOTHI
31 ZORZAN GIORGIA
32 ZOVICO ELIA

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Redazione 08 maggio 2023 12:16
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