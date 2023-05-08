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La Comune - Unione Popolare - Partito del Sud - Pci

Redazione 08 maggio 2023 12:23
LA COMUNE - UNIONE POPOLARE - PARTITO DEL SUD - PCI
Ordine Candidato
1 ZOGLI ENRICO
2 ROMEO RITA CARMELA
3 MARCON GIACOMO ISAIA
4 RUI IRENE
5 MUNARI MATTEO
6 PELLICHERO VALENTINA
7 NICOLI STEFANO MATTEO
8 BALDIN INESSA
9 ROMEO FILIPPO
10 STOCCHETTI SILVIA
11 FANTON MARCO
12 MEROLA GIOVANNA
13 FOGAGNOLI ALESSANDRO
14 BASSANESE FRANCA
15 SPAGNOLO MANUEL
16 XOMPERO EDVIGE
17 VITTADELLO ALESSANDRO
18 MELCHIORI PAOLA
19 PIETRIBIASI RENZO
20 TONIATO ANNA
21 FOGAGNOLI ROBERTO
22 LANGELLA GIORGIO
23 LIMOLI MARCELLO
24 MISTRORIGO TIZIANO
25 COMITO RENATO

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Redazione 08 maggio 2023 12:23
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