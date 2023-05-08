Redazione
08 maggio 2023 12:23
|Ordine
|Candidato
|1
|ZOGLI ENRICO
|2
|ROMEO RITA CARMELA
|3
|MARCON GIACOMO ISAIA
|4
|RUI IRENE
|5
|MUNARI MATTEO
|6
|PELLICHERO VALENTINA
|7
|NICOLI STEFANO MATTEO
|8
|BALDIN INESSA
|9
|ROMEO FILIPPO
|10
|STOCCHETTI SILVIA
|11
|FANTON MARCO
|12
|MEROLA GIOVANNA
|13
|FOGAGNOLI ALESSANDRO
|14
|BASSANESE FRANCA
|15
|SPAGNOLO MANUEL
|16
|XOMPERO EDVIGE
|17
|VITTADELLO ALESSANDRO
|18
|MELCHIORI PAOLA
|19
|PIETRIBIASI RENZO
|20
|TONIATO ANNA
|21
|FOGAGNOLI ROBERTO
|22
|LANGELLA GIORGIO
|23
|LIMOLI MARCELLO
|24
|MISTRORIGO TIZIANO
|25
|COMITO RENATO
Redazione
08 maggio 2023 12:23
La Comune - Unione Popolare - Partito del Sud - Pci
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