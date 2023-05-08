Redazione
08 maggio 2023 12:11
|Ordine
|Candidato
|1
|IERARDI MATTIA
|2
|D'AMORE ROBERTO
|3
|NACLERIO NICOLO'
|4
|PELLIZZARI ANDREA
|5
|ALDIGHIERI NICOLO' STEFANO
|6
|BADRANE KAOUTAR
|7
|BARDIN ROBERTO
|8
|BENIGNO ALESSANDRO
|9
|BIASIOLO KATIA
|10
|CAPPELLO MASSIMILIANO
|11
|CARTA GABRIELLA
|12
|CONTE GIORGIO
|13
|DAL SANTO TERESA
|14
|DAVID DESIREE
|15
|GENNARO GIULIA
|16
|GIORIO DEBORA
|17
|GRANDE JENNIFER
|18
|GRUMOLATO CATERINA
|19
|GUGLIELMI ORNELLA
|20
|LAPO LUCA
|21
|MARIN CRISTINA ZAIRICA
|22
|MARITTIMI FRANCESCA
|23
|NATI PATRIZIA
|24
|OMERINI MASSIMO
|25
|ORFANO' STEFANO
|26
|PADOVAN DANIELA
|27
|PAGLIARUSCO MICHELE
|28
|PEDACCINI CLOTILDE
|29
|PEDRAZZOLI DANIELE
|30
|PELLICHERO LAURA
|31
|SABA ELISABETTA
|32
|ZEZZA LOREDANA
Redazione
08 maggio 2023 12:11
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
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