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Elezioni

Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

Redazione 08 maggio 2023 12:11
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
Ordine Candidato
1 IERARDI MATTIA
2 D'AMORE ROBERTO
3 NACLERIO NICOLO'
4 PELLIZZARI ANDREA
5 ALDIGHIERI NICOLO' STEFANO
6 BADRANE KAOUTAR
7 BARDIN ROBERTO
8 BENIGNO ALESSANDRO
9 BIASIOLO KATIA
10 CAPPELLO MASSIMILIANO
11 CARTA GABRIELLA
12 CONTE GIORGIO
13 DAL SANTO TERESA
14 DAVID DESIREE
15 GENNARO GIULIA
16 GIORIO DEBORA
17 GRANDE JENNIFER
18 GRUMOLATO CATERINA
19 GUGLIELMI ORNELLA
20 LAPO LUCA
21 MARIN CRISTINA ZAIRICA
22 MARITTIMI FRANCESCA
23 NATI PATRIZIA
24 OMERINI MASSIMO
25 ORFANO' STEFANO
26 PADOVAN DANIELA
27 PAGLIARUSCO MICHELE
28 PEDACCINI CLOTILDE
29 PEDRAZZOLI DANIELE
30 PELLICHERO LAURA
31 SABA ELISABETTA
32 ZEZZA LOREDANA

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:11
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