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Forza Italia Berlusconi per Rucco

Redazione 08 maggio 2023 11:37
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER RUCCO
Ordine Candidato
1 ZOCCA MARCO
2 AGOSTI MICHELA
3 BETTEGA MICHELA
4 BON SILVIA
5 BRUSCHETTA SILVIA
6 CANEVA ALESSIA
7 CAPITANIO SIMONE
8 CATTANEO CAMILLA
9 CORTIANA MARISA
10 DALLA VALLE MARIA CECILIA
11 DIONISI GIULIO
12 DASSENA ORIETTA
13 FARDO RICCARDO
14 FILIPPI SILVANA
15 GARBIN GERMANO
16 GRESELIN GIMMI
17 LAZZARI NICOLAS
18 MARRA MATTEO
19 MARSAN EMANUELA
20 MIATELLO PATRIZIO
21 ORSO GIOVANNI
22 PAGLIOSA MASSIMILIANO
23 PAUSA STEFANO
24 PITTARELLO ANDREA
25 PORELLI MAURIZIO
26 SARTORI ANNA
27 SIMONATO GIANLUCA
28 TREVISAN GILBERTO
29 TOTTI MARILLINA
30 VOLPARI LUCASETTI ELENA
31 ZACCARIA LUCIANA
32 ZILIO CARLA

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 11:37
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