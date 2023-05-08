Redazione
08 maggio 2023 11:37
|Ordine
|Candidato
|1
|ZOCCA MARCO
|2
|AGOSTI MICHELA
|3
|BETTEGA MICHELA
|4
|BON SILVIA
|5
|BRUSCHETTA SILVIA
|6
|CANEVA ALESSIA
|7
|CAPITANIO SIMONE
|8
|CATTANEO CAMILLA
|9
|CORTIANA MARISA
|10
|DALLA VALLE MARIA CECILIA
|11
|DIONISI GIULIO
|12
|DASSENA ORIETTA
|13
|FARDO RICCARDO
|14
|FILIPPI SILVANA
|15
|GARBIN GERMANO
|16
|GRESELIN GIMMI
|17
|LAZZARI NICOLAS
|18
|MARRA MATTEO
|19
|MARSAN EMANUELA
|20
|MIATELLO PATRIZIO
|21
|ORSO GIOVANNI
|22
|PAGLIOSA MASSIMILIANO
|23
|PAUSA STEFANO
|24
|PITTARELLO ANDREA
|25
|PORELLI MAURIZIO
|26
|SARTORI ANNA
|27
|SIMONATO GIANLUCA
|28
|TREVISAN GILBERTO
|29
|TOTTI MARILLINA
|30
|VOLPARI LUCASETTI ELENA
|31
|ZACCARIA LUCIANA
|32
|ZILIO CARLA
Redazione
08 maggio 2023 11:37
Forza Italia Berlusconi per Rucco
VicenzaToday è in caricamento