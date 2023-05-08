Civici con Possamai

Redazione
08 maggio 2023 12:16
|Ordine
|Candidato
|1
|PUPILLO SANDRO
|2
|GIOVANE MARIA CRISTINA
|3
|SELMO GIOVANNI
|4
|BARDINO MASSIMO
|5
|BALDISSERI GUGLIELMO
|6
|IRENE BARBIERI
|7
|BENETTI FABIO
|8
|MARCO BIANCHI
|9
|LORENZA BRESSANA
|10
|CARRERA MARGHERITA
|11
|CORA' MICAAELA
|12
|CUNICO ANTONIO detto "TONI"
|13
|D'ANGELO MARIO
|14
|DIGENNARO DANILO
|15
|FAGGIONATO GRAIGG
|16
|FANTINO NICOLA
|17
|GALLA ALBERTO
|18
|GHIOTTO BENEDETTA
|19
|GIACONE GIANPAOLO
|20
|MATTEO GRASER
|21
|MAGARAGGIA ANNA
|22
|MEGGIOLARO MICHELA
|23
|MENEGATO GIOVANNI
|24
|PERNIGOTTI DENISE IMMACOLATA
|25
|PERTILE ALBERTO detto "ALPE"
|26
|PERUFFO LEONARDO MARIA
|27
|PIZZOLATO ELIA
|28
|POMELLO MASSIMO
|29
|SIMIONATO TOMMASO
|30
|TOMMINI PAOLA
|31
|VALMORBIDA ANTONELLA
|32
|VEZZARO MARCELLO
Redazione
08 maggio 2023 12:16
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