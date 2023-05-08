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Lunedì, 8 Maggio 2023
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Civici con Possamai

Redazione 08 maggio 2023 12:16
CIVICI CON POSSAMAI
Ordine Candidato
1 PUPILLO SANDRO
2 GIOVANE MARIA CRISTINA
3 SELMO GIOVANNI
4 BARDINO MASSIMO
5 BALDISSERI GUGLIELMO
6 IRENE BARBIERI
7 BENETTI FABIO
8 MARCO BIANCHI
9 LORENZA BRESSANA
10 CARRERA MARGHERITA
11 CORA' MICAAELA
12 CUNICO ANTONIO detto "TONI"
13 D'ANGELO MARIO
14 DIGENNARO DANILO
15 FAGGIONATO GRAIGG
16 FANTINO NICOLA
17 GALLA ALBERTO
18 GHIOTTO BENEDETTA
19 GIACONE GIANPAOLO
20 MATTEO GRASER
21 MAGARAGGIA ANNA
22 MEGGIOLARO MICHELA
23 MENEGATO GIOVANNI
24 PERNIGOTTI DENISE IMMACOLATA
25 PERTILE ALBERTO detto "ALPE"
26 PERUFFO LEONARDO MARIA
27 PIZZOLATO ELIA
28 POMELLO MASSIMO
29 SIMIONATO TOMMASO
30 TOMMINI PAOLA
31 VALMORBIDA ANTONELLA
32 VEZZARO MARCELLO

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:16
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