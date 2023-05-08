CICERO ...IMPEGNO A 360°

Redazione
08 maggio 2023 12:23
|Ordine
|Candidato
|1
|LOLLI ALESSANDRA
|2
|MIARI CINZIA
|3
|CASTEGNERO MARTA
|4
|BALDESCHI CARLA
|5
|PIGATO DOMENICO
|6
|MAISTRELLO SERGIO
|7
|ARTHUR JESSE
|8
|NIGRIS SOFIA
|9
|POZZA ALESSANDRA
|10
|RANCAN ALICE
|11
|TURCO VERONICA
|12
|ERODE GIORGIA
|13
|COGO CRISTINA
|14
|MUNAO' GABRIELE
|15
|DALLA TOMBA FRANCESCO
|16
|MORETTO EMILIO
|17
|MENCIOTTI ERMANNO
|18
|CAFARO SIMONE
|19
|CAVEDON GIUSEPPE
|20
|ROSSI MARCO
|21
|FOLADORE MAURIZIO
|22
|MEZZALIRA STEFANO
|23
|TRECCO ENRICO
|24
|VILLANTI ANTONIO
|25
|PARENTE ALESSANDRO
|26
|DALLE MOLLE RENATO
|27
|MAULE MIRKO
Redazione
08 maggio 2023 12:23
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