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Cicero Impegno a 360°

Redazione 08 maggio 2023 12:23
CICERO ...IMPEGNO A 360°
Ordine Candidato
1 LOLLI ALESSANDRA
2 MIARI CINZIA
3 CASTEGNERO MARTA
4 BALDESCHI CARLA
5 PIGATO DOMENICO
6 MAISTRELLO SERGIO
7 ARTHUR JESSE
8 NIGRIS SOFIA
9 POZZA ALESSANDRA
10 RANCAN ALICE
11 TURCO VERONICA
12 ERODE GIORGIA
13 COGO CRISTINA
14 MUNAO' GABRIELE
15 DALLA TOMBA FRANCESCO
16 MORETTO EMILIO
17 MENCIOTTI ERMANNO
18 CAFARO SIMONE
19 CAVEDON GIUSEPPE
20 ROSSI MARCO
21 FOLADORE MAURIZIO
22 MEZZALIRA STEFANO
23 TRECCO ENRICO
24 VILLANTI ANTONIO
25 PARENTE ALESSANDRO
26 DALLE MOLLE RENATO
27 MAULE MIRKO

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:23

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