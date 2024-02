Weekend mite ma nebbioso: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 2. Cielo a tratti parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, specie durante le ore centrali; nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo con valori di qualche grado sotto lo zero anche in pianura; in qualche fondovalle interessato da Foehn potranno subire locali rialzi; massime in aumento, anche marcato.

Venti. In quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi, anche forti dal pomeriggio; altrove, generalmente deboli di direzione variabile, salvo possibili locali episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana occidentale.



sabato 3. Cielo sereno od al più temporaneamente poco nuvoloso; foschie e nebbie sulle zone pianeggianti, anche estese, localmente persistenti o in parziale diradamento durante il giorno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulle zone montane in aumento in entrambi i valori e ben superiori alla media del periodo, specie in quelli massimi. In pianura minime stazionarie, massime stazionarie o in calo, specie nelle zone interessate da nebbie persistenti.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota moderati dai quadranti settentrionali. Non si esclude qualche episodio di Foehn in qualche fondovalle e sulla Pedemontana occidentale. In quota venti tesi/forti da nord.



domenica 4. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature. In pianura iniziali nebbie e foschie estese in parziale diradamento durante il giorno e in nuova intensificazione dopo il tramonto; possibili anche in Valbelluna nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento in pianura, stazionarie in quota. Venti moderati da nord-est in quota, in pianura deboli variabili.

Attendibilità previsione: Buona



lunedì 5. In prevalenza soleggiato su zone montane e pedemontane; in pianura estese foschie e nebbie, specie durante le ore più fredde, ma localmente persistenti anche durante il giorno. Temperature minime in aumento e massime in calo in pianura; in lieve flessione sulle zone montane a tutte le quote. Venti in quota tesi dai quadranti settentrionali. In pianura venti deboli di direzione variabile.

Previsore: R.R.

Attendibilità previsione: Discreta