Inizio settimana incerto: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 19. Nuvolosità variabile, più presente fino al mattino alternata a tratti di sereno, più significativi a partire dal pomeriggio; probabili foschie e locali nebbie sulla pianura centro/meridionale nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%), o al più medio-bassa (25-50%) in montagna, di modeste sporadiche precipitazioni, eventualmente nevose oltre i 1700-1900 m.

Temperature. Eccetto locali aumenti sulla pianura sud-orientale, valori prevalentemente in diminuzione, specie le minime, perlopiù raggiunte in serata; calo più marcato in montagna.

Venti. In quota moderati/tesi settentrionali; altrove variabili e in prevalenza deboli.

martedì 20. Nuvolosità variabile fino al primo mattino, in seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso; foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo tra la notte ed il primo mattino probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi in pianura.

Temperature. Senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore lieve diminuzione, soprattutto in montagna.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali; altrove deboli variabili.

mercoledì 21. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta. Foschie/nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature prevalentemente in calo, salvo rialzo delle massime in quota.

giovedì 22. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata; non esclusa qualche precipitazione a partire dalle ore centrali; limite della neve intorno a 1000-1200 m. Temperature minime in aumento; massime prevalentemente in diminuzione, salvo sulla pianura sud-orientale dove saranno in ripresa. Previsore: ms.