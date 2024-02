Pioggia e neve in arrivo: perturbazione atlantica rovina i piani di una primavera in anticipo

L’anticiclone è in fase di declino sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, pilotato da una vasta depressione che entro il weekend si impadronirà di tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Come segnala Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com ci sarà una perturbazione che giovedì raggiungerà il Veneto con le prime piogge in prossimità dei rilievi alpini, in intensificazione in serata e in estensione a quelli pianeggianti e costieri.

Venerdì entrerà in azione la parte più attiva della perturbazione, foriera di fenomeni a tratti intensi sulla fascia pedemontana e su quella alpina, con accumuli pluviometrici fino a 60/80mm sulle Prealpi. Entro sera sulla provincia di Vicenza sono previsti accumuli fino a 35mm circa, 25mm su quella di Verona, 20mm su quella di Treviso, 15mm su quella di Padova e 10mm su quella di Venezia. Tornerà a nevicare sulle Alpi, mediamente oltre i 1200/1300m con accumuli anche di mezzo metro oltre i 2000m sul Cadore.

Il rimescolamento dell’aria favorito dal passaggio della perturbazione avrà il merito di ridurre sensibilmente la presenza di sostanze inquinanti nei bassi strati, dopo la forte concentrazione di smog degli ultimi giorni. Sabato la perturbazione si sposterà verso est e al mattino subentreranno ampie schiarite, ma la permanenza di una dinamica circolazione di bassa pressione estesa dal Nord Europa fino al Mediterraneo sarà causa di una recrudescenza dell’instabilità in giornata. Verranno coinvolti soprattutto le zone in prossimità della Alpi, con rovesci intermittenti in estensione sparsa al resto della regione e con nevicate dai 900m. Domenica dovrebbe essere una giornata di attesa, con residua variabilità alternata a schiarite, prima del possibile ingresso di una nuova perturbazione atlantica lunedì a partire dai settori più occidentali.