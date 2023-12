Natale freddo: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 22. Nuvolosità irregolare, con addensamenti più estesi sulle zone montane specie sulle Dolomiti e spazi di sereno più ampi in pianura.

Precipitazioni. In pianura generalmente assenti, salvo al più occasionale pioviggine a nord-est; in montagna fenomeni sparsi più probabili sulle Dolomiti, generalmente modesti a fronte di probabili locali intensificazioni fino al mattino; limite delle nevicate in genere a 1300-1600 m sulle Dolomiti e 1700-2000 m sulle Prealpi, ma con possibili episodi a quote un po' più basse.

Temperature. Le minime subiranno sulle zone montane un discreto aumento specie in quota, in pianura contenute variazioni di carattere locale tra cui sulle zone centro-meridionali prevarranno gli aumenti; le massime subiranno variazioni perlopiù contenute e di carattere locale, tra cui però spiccheranno aumenti localmente anche sensibili a sud-ovest.

Venti. In quota forti nord-occidentali, localmente a tratti anche molto forti; in pianura, a nord-est deboli con direzione variabile, altrove moderati o a tratti localmente tesi dai quadranti occidentali; nelle valli, intensità e direzione variabili con prevalenza di rinforzi dai quadranti settentrionali; Foehn su valli e fascia pedemontana, specie quella centro-occidentale

sabato 23. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso sulle Dolomiti, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi e poco nuvoloso in pianura, ove non si esclude qualche banco di nebbia nelle ore più fredde a nord-est; sulle Dolomiti, probabili modeste precipitazioni di carattere sparso con limite delle nevicate in rialzo specie verso fine giornata fino a circa 1700-2000 m; vento in quota da nord-ovest forte o a tratti localmente molto forte, discreta ventilazione anche altrove con prevalenza di venti occidentali sulla pianura centro-meridionale, probabile Foehn specie fino al mattino nelle valli e sulla fascia pedemontana; temperature in aumento, da lieve a localmente sensibile.

domenica 24. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con qualche temporaneo addensamento e spazi di sereno anche ampi; sulla bassa pianura e in qualche valle, possibili locali nebbie nelle ore più fredde; venti in quota da tesi a moderati nord-occidentali, nelle prime ore possibili residui episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, per il resto ventilazione poco significativa; le temperature subiranno sulle zone centro-meridionali un calo anche sensibile, altrove contenute variazioni di carattere locale tra cui diminuzioni anche sensibili delle minime in quota e prevalenza di aumenti delle massime a nord-est. Previsore: AB