Inizio settimana bollente: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 21. Tempo stabile con cielo sereno, salvo cumuli di calore nelle ore pomeridiane in montagna.

Precipitazioni assenti.

Temperature. In ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti. In quota deboli settentrionali, altrove variabili, a regime di brezza su zone costiere e pedemontane e nelle valli.

martedì 22. Tempo stabile e ben soleggiato, salvo modesti cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie, o in ulteriore locale lieve rialzo le minime; valori sempre ben superiori alla norma.

Venti. Deboli settentrionali in quota, variabili con locali brezze altrove.

mercoledì 23. Tempo ancora stabile, ben soleggiato e molto caldo; cumuli pomeridiani in montagna, probabilmente più sviluppati rispetto ai giorni precedenti. Temperature pressoché stazionarie su valori ben superiori alla media del periodo. Venti deboli settentrionali in quota, variabili a regime locale altrove.

giovedì 24. Sereno o poco nuvoloso, con attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane. Temperature stazionarie o in ulteriore locale aumento nei valori minimi in pianura. Previsore:ms.