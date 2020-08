Fine settimana hot ma da domenica si svolta: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 20. Cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a mercoledì ed alla norma saranno più alte in modo leggero/moderato.

Venti. Sulla pianura deboli con direzione variabile, sulla costa ed in prossimità dei rilievi a regime di brezza, in alta montagna deboli/moderati da nord-ovest.

venerdì 21. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a giovedì.

Venti. Sulla pianura deboli con direzione variabile, sulla costa ed in prossimità dei rilievi a regime di brezza, in alta montagna deboli da sud-ovest.

sabato 22. Sulla pianura precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Sui monti fino al mattino sereno o poco nuvoloso mentre nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento e successivamente qualche pioggia più probabile sulle Dolomiti, temperature in aumento fino a metà giornata e dal pomeriggio con andamento irregolare.

domenica 23. Nuvolosità in aumento con piogge più probabilmente dal pomeriggio, temperature in calo.

Previsore: Stefano Veronese