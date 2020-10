La pioggia lascia spazio alla foschia: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 19. Tempo stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto sui rilievi; nubi basse, foschie e locali nebbie, nelle ore più fredde, sulla pianura e nelle valli.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura senza notevoli variazioni o in lieve calo nei valori minimi; in montagna minime in aumento, massime in locale variazione.

Venti. In quota deboli/moderati dai settori occidentali; altrove deboli variabili.

martedì 20. Cielo poco nuvoloso per passaggi di velature con foschie/nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in locale variazione, massime in rialzo, più marcato sulle zone montane.

Venti. In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, fino a metà giornata variabili, dalle ore centrali in prevalenza dai settori meridionali.

mercoledì 21. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno soprattutto sui rilievi, mentre in pianura e nelle valli ci saranno foschie, nebbie e nubi basse nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento nei valori massimi e sulle zone montane anche le minime. Rinforzi dei venti da sud-ovest in quota.

giovedì 22. Tempo stabile senza precipitazioni; cielo sereno soprattutto sui rilievi, in pianura e nelle valli foschie e nebbie nelle ore più fredde, in dissolvimento nelle ore centrali. Temperature in aumento. Previsore: ms.