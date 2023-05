Pioggia e nuvole, nessuna tregua per l'inizio settimana: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

domenica 14

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Nuvolosità variabile, con annuvolamenti più consistenti in montagna e crescenti schiarite a partire dalle zone sud-orientali. Modeste precipitazioni locali o sparse, in esaurimento nel corso del pomeriggio in pianura, un po' più persistenti in montagna. Limite della neve intorno a 1800-2100 m. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione.

lunedì 15. Cielo poco nuvoloso, con tratti di sereno più ampi nella prima parte della giornata in pianura e aumento della nuvolosità nel pomeriggio, specie in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. In pianura generalmente assenti; in montagna in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio, specie nelle ore pomeridiane, con limite neve oltre i 2200-2400 m.

Temperature. Minime in leggero calo, massime in contenuto aumento.

Venti. In quota dai settori settentrionali, tesi fino al mattino, poi moderati; nelle valli variabili, con possibili rinforzi da nord. In pianura variabili, a tratti deboli e a tratti moderati, in intensificazione da nord-est dalla sera in prossimità della costa.

martedì 16. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con parziali schiarite più probabili al mattino in montagna e nel corso del pomeriggio sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse e in alcune fasi persistenti e di moderata intensità. Limite delle nevicate intorno a 1900-2200 m.

Temperature. Minime in aumento, massime in diminuzione.

Venti. Da nord-est: in quota da moderati in intensificazione fino a tesi/forti; in pianura da moderati/tesi sull'entroterra a prevalentemente tesi o a tratti forti sulla costa, sulla pianura limitrofa e su quella meridionale.

mercoledì 17. Nella prima metà di giornata, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse; dalle ore centrali fenomeni in diradamento/esaurimento e possibili parziali schiarite. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione. Venti da nord-est moderati, anche tesi in prossimità della costa.

giovedì 18. Nuvolosità irregolare alternata a schiarite, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento. Previsore:ms.