Nuvole e pioggia con qualche spiraglio di sole: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 12.

Iniziale residua nuvolosità, poi cielo poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, specie sui settori dolomitici. In serata generale ulteriore aumento della nuvolosità.

Precipitazioni. Nella notte possibili residue deboli precipitazioni sparse, con neve oltre i 1100/1300 m. In seguito generalmente assenti.

Temperature. Minime in lieve aumento o localmente stazionarie; massime senza notevoli variazioni; valori in calo in quota.

Venti. In pianura deboli occidentali. In quota tesi dai quadranti settentrionali.

venerdì 13.

Fino al primo mattino cielo nuvoloso, poi nuvolosità in diminuzione a partire da nord-ovest con comparsa di schiarite. Nelle ore più fredde saranno probabili foschie e nebbie in pianura.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in calo.

Venti. In pianura deboli/variabili. In quota in prevalenza tesi: al mattino da ovest, poi in rotazione da nord-ovest.

sabato 14.

Al mattino poco nuvoloso, poi nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori meridionali. Temperature minime in calo, con valori che tenderanno a portarsi di qualche grado sotto lo zero anche in pianura; valori massimi stazionari o in locale aumento. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti occidentali.

domenica 15.

In prevalenza nuvoloso, con precipitazioni inizialmente sparse e discontinue, con successiva tendenza ad divenire più diffuse a partire dai settori occidentali, specie in serata. Limite della neve intorno a 800/1000 m sulle Dolomiti, 900/1100 m sulle Prealpi. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest. Previsore: R.R.