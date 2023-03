Assaggio di pioggia ma tornerà presto il sereno: le previsioni per la settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 13. Cielo per gran parte della giornata da poco a parzialmente nuvoloso con degli spazi di sereno, di sera nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti fino all'inizio della serata, dopodichè la probabilità aumenterà fino a medio-alta (50-75%) sulle zone nord-occidentali, bassa (5-25%) a sud e medio-bassa (25-50%) altrove per fenomeni sparsi e prevalentemente modesti con fiocchi di neve da quote dell'ordine dei 2000 m.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa e in quota, altrove un po' in calo; massime in contenuto aumento.

Venti. In quota fino al pomeriggio da moderati a tesi occidentali, poi da tesi a forti sud-occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; sulla pianura perlopiù dai quadranti orientali, deboli salvo qualche fase di locale moderato rinforzo.

martedì 14. Cielo in genere molto nuvoloso o coperto, anche se non si esclude qualche parziale schiarita.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%) sulle zone montane e medio-alta (50-75%) in pianura, per fenomeni in prevalenza sparsi, comunque più diffusi e all'inizio un po' più insistenti sulle zone centro-settentrionali; possibile qualche rovescio; limite delle nevicate sui 1500-1800 m.

Temperature. Le minime aumenteranno, salvo discrete controtendenze in quota ove saranno raggiunte di sera; le massime sulle zone montane diminuiranno soprattutto sulle Dolomiti, in pianura aumenteranno soprattutto a sud-est, per il resto non varieranno molto.

Venti. In quota inizialmente da forti a tesi sud-occidentali e poi moderati o localmente ancora tesi, in prevalenza dai quadranti nord-occidentali; nelle valli dapprima deboli con direzione variabile e poi moderati dai quadranti settentrionali, sulle Dolomiti di sera anche per possibili episodi di Foehn; in pianura direzione e intensità variabili, tra cui significativi rinforzi meridionali al mattino sulla costa e per il resto prevalenza da nord-est.

mercoledì 15. Tempo leggermente variabile, con qualche annuvolamento e significativi spazi di sereno; probabile qualche modesta precipitazione sparsa, più che altro in pianura all'inizio della giornata; probabili episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; per le temperature prevarrà una diminuzione, in alcuni casi anche sensibile riguardo ai valori minimi sulle zone interne.

giovedì 16. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e nubi alte; temperature minime in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze; le temperature massime subiranno un moderato aumento in quota e contenute variazioni di carattere locale nelle valli, in pianura diminuiranno un po'. Previsore: AB