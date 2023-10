Inizio ottobre caldo ma in settimana tutto potrebbe cambiare: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav



lunedì 2. In prevalenza sereno o poco nuvoloso per sottili nubi alte di passaggio al mattino, probabili locali riduzioni della visibilità sui settori meridionali della pianura e in qualche fondovalle al primo mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o localmente in diminuzione sulla costa; massime stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

martedì 3. Iniziali foschie, nebbie, nubi basse in qualche fondovalle e localmente in pianura, in successivo dissolvimento, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso salvo tendenza ad aumento della nuvolosità sulle Dolomiti dalla sera.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo possibili locali precipitazioni verso fine giornata sulle Dolomiti più settentrionali.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In quota deboli dai quadranti occidentali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.



mercoledì 4. Tempo variabile, a tratti instabile, con nubi irregolari, a tratti consistenti, alternate a qualche schiarita. Possibile qualche sporadica precipitazione sparsa sui settori montani e pedemontani e centro-orientali della pianura. Temperature minime in aumento, specie in pianura; massime in generale diminuzione, localmente anche marcata, e in linea con la media del periodo. Venti in quota deboli/moderati occidentali.

Attendibilità previsione: Discreta



giovedì 5. Al mattino in prevalenza nuvoloso; nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Temperature minime in ulteriore calo, massime in ripresa, con valori ancora superiori alla media del periodo. Previsore: R.R.