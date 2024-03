Meteo, le previsioni per il fine settimana: tempo variabile

Giovedi 14

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso, con nubi medio-alte e spazi di sereno; possibili alcune nebbie sulle zone pianeggianti e in qualche valle nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevalgono in quota aumenti di entrambi i valori estremi e altrove diminuzioni delle minime.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati, dai quadranti nord-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo, od al più occasionalmente quasi calmo nelle ore pomeridiane.

Venerdi 15

Cielo: Cielo in genere nuvoloso, con foschie anche dense in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Possibile qualche leggero fenomeno soprattutto verso fine giornata su Prealpi e zone adiacenti, eventualmente nevoso da circa 1600-1900 m.

Temperature: In alta quota, prevalgono gli aumenti; altrove per le minime prevalgono gli aumenti a parte la probabilità di alcune contenute controtendenze, per le massime non sono attese variazioni significative.

Venti: In quota, deboli dai quadranti occidentali; altrove, deboli con direzione variabile, salvo a tratti locali moderati rinforzi nel pomeriggio dai quadranti occidentali sull'entroterra pianeggiante e da quelli meridionali sul litorale verso sera.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Sabato 16

Variabilità, con nubi almeno nelle prime ore anche estese, poi alternate a spazi di sereno comunque più ampi alla sera; nelle ore più fredde, possibili alcune nebbie in pianura e nelle valli; fasi di precipitazioni sparse, modeste salvo possibili occasionali rovesci e in probabile diradamento a fine giornata, con limite delle nevicate sui 1600/1900 m; riguardo alle temperature, in alta quota prevale un discreto calo, in pianura le minime aumentano un po' per il resto non sono attese variazioni significative.

Domenica 17

Modesta variabilità, con alternanza di nubi e spazi di sereno; nelle ore più fredde, possibile qualche nebbia in pianura e nelle valli; precipitazioni assenti, salvo al più occasionali modesti fenomeni nelle ore pomeridiane sulle zone montane; per le temperature, sono attese diminuzioni riguardo alle minime e contenute variazioni di carattere locale riguardo alle massime. Previsore: AB