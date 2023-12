Cielo uggioso e temperature sopra la media: le previsioni di fine anno

Anticiclone protagonista sul Veneto anche negli ultimi giorni dell'anno, come segnala Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com, seppur le giornate saranno caratterizzate da tempo molto spesso uggioso e fosco per la presenza di nubi basse compatte, in particolare sulle aree di pianura e sulla medio-alta collina. In questo contesto non si esclude la possibilità di isolate pioviggini su Veronese, Vicentino, Padovano, Veneziano e Trevigiano. Schiarite sui rilievi alpini.

Temperature in lieve calo nelle massime, ma comunque ancora sopra la media del periodo; previsti valori diurni entro 8-11°C in pianura. Locali gelate nottetempo nei fondovalle del Cadore, aree che saranno interessate dal fenomeno dell'inversione termica.

Situazione di stallo che si protrarrà fino al 30-31 dicembre, dopodiché, a Capodanno, potrebbe giungere con buona probabilità una perturbazione più organizzata, con un rapido passaggio di piogge più diffuso, e un po' di neve in montagna. Seguiranno aggiornamenti sul sito 3bmeteo.com.