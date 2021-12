Meteo, le previsioni della settimana: nebbie e nuvole basse

Lunedi 20

Cielo: Permangono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone montane e pedemontane; in pianura iniziali foschie e nebbie, ma meno persistenti dei giorni precedenti, in successivo rapido dissolvimento nel corso della mattinata lasciando spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto saranno ancora possibili delle nebbie, ma solo localmente e sui settori più meridionali della pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione con valori prossimi o inferiori a zero, massime in aumento; generale calo termico sulle zone montane con minime raggiunte in serata.

Venti: In quota venti dai quadranti settentrionali inizialmente tesi/forti poi moderati/tesi, probabili raffiche di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane, specie occidentali. In pianura venti in prevalenza da est deboli/moderati, a tratti tesi sulla costa centro-meridionale.

Mare: Inizialmente poco mosso, poi tendenza ad intensificazione del moto ondoso fino a mosso.

Martedi 21

Cielo: Sulle Dolomiti più settentrionali in prevalenza sereno, altrove condizioni di variabilità con nuvolosità bassa estesa con possibilità di qualche parziale schiarite, con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Non si esclude qualche debole precipitazione sparsa o locale tra Prealpi e Pedemontana con qualche fiocco di neve intorno ai 500/700 m.

Temperature: Minime in aumento sulla pianura centro-meridionali, stazionarie su zone settentrionali e montane, salvo in quota dove risulteranno in ulteriore calo; massime in generale diminuzione.

Venti: In pianura venti deboli orientali. In quota moderati, a tratti tesi, da nord-ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso dal tardo pomeriggio/sera.

Mercoledi 22

Su zone montane e pedemontane cielo in prevalenza sereno, salvo residue nubi basse al primo mattino e ingresso di nubi alte nel corso del pomeriggio. In pianura iniziali estese nubi basse con probabile attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, con comparsa di schiarite a partire dai settori centro-settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo con valori prossimi o inferiori a zero sulle zone interne della pianura; massime in aumento sui settori centro-settentrionali, stazionarie o in locale diminuzione altrove.

Giovedi 23

Su zone montane e pedemontane sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio/sera. Altrove estese nubi basse con possibili temporanee parziali schiarite. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane. Previsore: R.R.