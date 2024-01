Weekend senza pioggia ma temperature in calo: le previsioni

Le previsioni Arpav meteo

venerdì 12. Cielo in prevalenza sereno con aria tersa e ottima visibilità; solo nelle ore più fredde in pianura e nelle valli non è escluso qualche sporadico banco di nebbia.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%)

Temperature. Minime in diminuzione in alta quota, senza notevoli variazioni altrove, salvo rialzo lungo la fascia prealpina e pedemontana. Massime in aumento in pianura, in diminuzione in quota.

Venti. In quota moderati/tesi settentrionali; nelle valli variabili, salvo possibili rinforzi da nord. In pianura deboli variabili, a parte temporanei moderati rinforzi da nord-est lungo la costa.

sabato 13. Cielo sereno e visibilità molto buona sui rilievi, mentre nelle valli e in pianura saranno più probabili e diffuse rispetto ai giorni precedenti le foschie e le nebbie soprattutto nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale lieve calo; massime in leggera o contenuta diminuzione in pianura, in ripresa in quota.

Venti. In quota da nord-ovest, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi, anche forti in alta quota, a fine giornata; nelle valli variabili con locali rinforzi di Foehn. In pianura deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nella seconda metà della giornata.

domenica 14. In pianura cielo nuvoloso per nubi stratiformi con probabili foschie/nebbie nelle ore più fredde; in montagna cielo sereno per buona parte della giornata, poco nuvoloso nel tardo pomeriggio/sera per nubi medio-alte. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in calo in pianura.