Meteo, le previsioni per la settimana: continua il caldo autunnale

Lunedi 9

Cielo: Sulla pianura: nella prima metà di giornata cielo sereno; fino all'alba nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali altrove, in dissolvimento di mattina; dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso verso sera. Sui monti in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a domenica, sopra la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura: deboli/moderati; in prevalenza da nord-est, di pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da forti a tesi/moderati col passar delle ore, da nord-ovest.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Martedi 10

Cielo: Di notte cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura. Di mattina nuvolosità in diminuzione e nebbie in dissolvimento. Dal pomeriggio ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Con andamento irregolare e differenze leggere/moderate rispetto a lunedì.

Venti: Sulla pianura: deboli/moderati; in prevalenza da nord-est, di pomeriggio da sud-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati/tesi a deboli/moderati col passar delle ore, da nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Mercoledi 11

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura fino all'alba varie nebbie in dissolvimento di mattina, temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

Giovedi 12

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pianura fino all'alba varie nebbie in dissolvimento di mattina, temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno