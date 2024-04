Meteo, le previsioni di inizio settimana: tempo instabile e temperature in diminuzione

Lunedi 15

Cielo: In pianura sereno o poco nuvoloso per velature con aumento della nuvolosità verso sera. In montagna nuvolosità irregolare, più consistente nella seconda metà della giornata.

Precipitazioni: In pianura assenti. In montagna dalle ore centrali probabilità medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi di locali rovesci.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione, ad eccezione del rialzo delle minime in montagna e delle massime lungo la costa.

Venti: In quota moderati/tesi dai settori occidentali; nelle valli deboli variabili. In pianura fino alle ore centrali deboli variabili, poi in rinforzo fino a moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedi 16

Cielo: Tempo instabile/perturbato a partire dalle zone montane, in estensione al resto della regione nel corso della giornata, dove fino a metà giornata saranno ancora prevalenti gli spazi di cielo sereno.

Precipitazioni: Probabilità di precipitazioni in aumento dalla mattina a partire dalle zone montane, e fase più instabile nel pomeriggio, con piogge piuttosto diffuse e frequenti rovesci e temporali che potranno interessare tutto il territorio regionale; limite della neve in sensibile calo fino a circa 1500 m, localmente più in basso sulle Dolomiti.

Temperature: In sensibile diminuzione; minime raggiunte a fine giornata, quando sulle Dolomiti arriveranno a valori anche inferiori a zero.

Venti: In quota moderati/tesi inizialmente da sud-ovest, a partire dalle ore centrali in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili variabili. In pianura fino alla mattina moderati da sud-ovest, da metà giornata in rotazione ed intensificazione fino a diventare tesi, anche forti in prossimità della costa, da nord-est. Probabili raffiche in occasione dei temporali.

Mare: Da mosso a molto mosso.

Mercoledi 17

Nuvolosità variabile alternata a schiarite, con tratti di instabilità soprattutto dalle ore centrali in montagna, dove sarà più alta la probabilità di qualche precipitazione, a carattere nevoso oltre i 1200-1500 metri. Temperature in ulteriore sensibile calo.

Giovedi 18

Tempo variabile , a tratti instabile, con possibili precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio; limite della neve intorno a 1200-1500 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore contenuta diminuzione. Previsore:ms.