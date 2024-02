Meteo, le previsioni della settimana: anticipo di primavera in Veneto

Lunedi 12

Cielo: Irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti, più frequenti sui settori orientali al mattino. Non si escludono locali riduzioni della visibilità sulla pianura occidentale al primo mattino.

Precipitazioni: Nella notte fino alle primissime ore del mattino probabili residue precipitazioni sui settori centro-orientali, altrove generalmente assenti. In seguito generalmente assenti o al più a carattere locale. Limite della neve intorno ai 1500/1700 m.

Temperature: Minime in calo anche marcato in quota e raggiunte in serata; massime in ripresa sui settori montani, stazionarie in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, salvo possibili temporanei rinforzi da nord-est sulla costa fino a parte del pomeriggio. In quota moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Martedi 13

Cielo: Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, per passaggi di nubi alte; non si escludono locali riduzioni della visibilità sulla pianura interna e in qualche fondovalle nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore calo; massime senza notevoli variazioni o localmente in lieve aumento, con valori superiori alla media del periodo, specie in pianura.

Venti: Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest; in pianura deboli occidentali.

Mare: Calmo

Mercoledi 14

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso; probabili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde, localmente in parziale dissolvimento durante il giorno. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in aumento in montagna e superiori alla media del periodo, stazionarie o in lieve calo in pianura. Venti in quota moderati da nord-ovest.

Giovedi 15

Parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, specie nella seconda parte della giornata; probabili riduzioni della visibilità in pianura, specie nelle ore più fredde, localmente in parziale dissolvimento. Temperature minime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura; massime senza notevoli variazioni o in lieve calo nelle zone interessate da nebbie persistenti, in aumento in quota. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali. Previsore: R.R.