Meteo, le previsioni per la settimana: calo delle temperature e probabili precipitazioni

Lunedi 25

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio per buona parte della giornata, dal tardo pomeriggio/sera tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da sud-ovest; non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Ulteriore calo delle temperature minime, con gelate fino ad alcuni fondovalle prealpini e con valori prossimi allo zero localmente anche sulle zone dell'alta pianura, dove non si escludono locali gelate; massime in ripresa.

Venti: In quota nelle primissime ore tesi/forti da nord-ovest, poi in attenuazione e rotazione da sud-ovest. In pianura deboli variabili al mattino, poi in prevalenza dai quadranti orientali, deboli nell'entroterra, moderati sulla costa.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Martedi 26

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni: A partire da metà mattina aumento della probabilità di precipitazioni modeste al mattino; nel corso del pomeriggio intensificazione dei fenomeni con frequenti rovesci e temporali, in particolare sull'area costiera centrale e nord-orientale e sulla pianura limitrofa. Limite della neve intorno ai 1200/1500 m sulle Dolomiti settentrionali, 1500/1800 m su Dolomiti meridionali e Prealpi.

Temperature: Minime in marcato aumento; massime in calo, anche sensibile in pianura.

Venti: In quota tesi/forti dai quadranti meridionali. In pianura soffieranno venti di Scirocco tesi/a tratti forti sulla costa, mentre nell'entroterra i venti saranno da nord-est moderati/tesi.

Mare: Mosso, a tratti molto mosso.

Mercoledi 27

Per buona parte della giornata tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, in particolare tra Prealpi e Pedemontana. Dalla tarda serata tendenza a miglioramento sui settori centro-occidentali e meridionali, con comparsa di schiarite e diradamento ed esaurimento delle precipitazioni. Limite della neve intorno ai 1500/1800 m. Temperature in ulteriore aumento, salvo calo dei valori minimi sui settori interessati dalle schiarite a fine giornata. Scirocco ancora teso sulla costa al mattino, in successiva attenuazione; in quota venti tesi/forti dai quadranti meridionali, in attenuazione nel pomeriggio.

Giovedi 28

Condizioni di variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi a tratti consistenti associate a possibili precipitazioni a carattere locale, eventualmente nevose oltre i 2000 m. Temperature minime in calo, massime in aumento. Previsore: R.R.