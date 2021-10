Meteo, le previsioni: weekend poco nuvoloso

Venerdi 15

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità alta. In pianura probabile qualche foschia fino al primo mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in leggera diminuzione in pianura, in rialzo in montagna. Massime in aumento, leggero in pianura, contenuto in montagna.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori settentrionali. In pianura deboli variabili.

Mare: Poco mosso.

Sabato 16

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso per sviluppo di qualche cumulo. Tra la notte ed il primo mattino foschie o locali nebbie in pianura, specie sui settori meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo le massime in montagna che saranno stazionarie.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati settentrionali; altrove deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 17

Cielo poco nuvoloso per nubi basse, con foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle fino al primo mattino. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento le minime in pianura.