Meteo, le previsioni per la settimana: foschie e nebbie in pianura

Lunedi 29

Cielo: Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature nel pomeriggio, faranno eccezione le zone centro-meridionali della pianura e costiere, interessate da foschie e nebbie, anche persistenti; possibili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde. Dopo il tramonto nuova formazione e intensificazioni delle nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento in quota specie nei valori massimi, che risulteranno molto miti per il periodo. Nelle valli e in pianura temperature minime senza notevoli variazioni con valori prossimi o di poco inferiori a zero, massime in lieve calo nelle zone interessate da nebbie persistenti, altrove stazionarie.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota fino al primo mattino deboli settentrionali, poi deboli da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Martedi 30

Cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso per presenza di velature. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in pianura, localmente persistenti o solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali; probabili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli occidentali. In quota deboli/moderati da sud-ovest, in rotazione da nord a fine giornata.

Mare: Calmo.

Mercoledi 31

Sereno o al più poco nuvoloso, per passaggi di velature nella prima parte della giornata. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in pianura, localmente persistenti o solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali; probabili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni, salvo lieve aumento delle temperature massime in quota, con valori particolarmente miti per il periodo. Venti in pianura deboli da ovest, in quota dai quadranti settentrionali da deboli a moderati.

Giovedi 1

Parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Venti in quota in rinforzo dai quadranti settentrionali fino a risultare forti nella seconda parte della giornata; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana, specie su quella occidentale. Temperature minime senza variazioni di rilievo salvo locali aumenti nelle zone interessate da episodi di Foehn; massime in lieve aumento o localmente stazionarie.

Previsore: R.R.