Meteo, nuovo peggioramento nel weekend

Una profonda e vasta depressione atlantica si impossesserà del Mediterraneo tra venerdì e il weekend, pilotando due perturbazioni anche piuttosto intense che attraverseranno il Veneto. La prima entrerà in azione già nella serata di venerdì, con piogge in intensificazione da ovest. Sono queste le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Tornerà a nevicare sulle Alpi, a partire mediamente dagli 800/900m. Nella notte su sabato la perturbazione entrerà nel vivo e darà luogo a piogge e rovesci diffusi, che però inizieranno ad attenuarsi già in mattinata. In giornata è prevista anche qualche schiarita, ma a breve distanza seguirà la seconda perturbazione, più intensa della precedente. Questa comporterà una domenica di prevalente maltempo con piogge in rapida propagazione da ovest ad est, accompagnate da qualche temporale e da nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, con accumuli di circa 20/30cm oltre i 1500m sul Bellunese.

In pianura sono attesi accumuli pluviometrici, nell’arco della giornata, fino a 10/15mm sulla provincia di Venezia, 15/20mm su quella di Verona, 20mm su quella di Padova, 25mm su quella di Treviso, 45/50mm su quella di Vicenza. E’ previsto inoltre un rialzo della marea, fino a 115cm domenica mattina. In serata la perturbazione si allontanerà verso est e i fenomeni si attenueranno, fino a cessare nella notte su lunedì. Tempo ancora a tratti instabile è atteso però all’inizio della prossima settimana, in miglioramento da mercoledì.