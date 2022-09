Meteo: inizio settimana sereno o poco nuvoloso

Si afferma sul Mediterraneo centro-occidentale l'influenza di un promontorio anticiclonico che, fino a mercoledì, renderà anche sul Veneto il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato; da mercoledì si instaurerà un flusso occidentale, che porterà degli annuvolamenti e probabili precipitazioni soprattutto da giovedì.

Lunedì 12. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso; non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%).

Temperature. Senza notevoli variazioni o in lieve ripresa nei valori massimi.

Venti. In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a tratti moderati dai settori orientali su costa e pianura limitrofa.

Mare. Poco mosso.

Martedì 13. Cielo sereno o poco nuvoloso, per possibili nubi basse nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle, e per passaggi di velature.

Precipitazioni. Assenti -Nulla(0%).

Temperature. In rialzo, lieve in pianura, un po' più significativo in montagna.

Venti. In quota moderati dai quadranti occidentali. Altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi dai settori orientali sul litorale e sulla pianura centro-orientale.

Mare. Poco mosso, con moto ondoso in lieve intensificazione dal pomeriggio.