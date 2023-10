Meteo, fine settimana con precipitazione diffuse

Il meteo regionale comunica che da giovedì 19 ottobre, fino a sabato, 21 ottobre, il tempo sarà instabile/perturbato con precipitazioni diffuse da consistenti ad abbondanti su zone montane/pedemontane, più sparse e irregolari in pianura ma con probabili rovesci e temporali anche intensi nel pomeriggio di domani. Previsto rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a forti o molto forti in quota e tesi a tratti forti sulla costa.

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalla mezzanotte di giovedì alla mezzanotte di domani, sono state dichiarate le fasi operative di “attenzione”, Per le stesse ore, inoltre, è stata dichiarata la fase operativa di “attenzione” per vento forte su zone montane e costa.

Venerdi 20

Cielo: Tempo perturbato, a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite al mattino sulle zone costiere.

Precipitazioni: Precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, interesseranno fin dalle prime ore le zone montane, pedemontane e più interne della pianura, salvo qualche sporadica precipitazione sulle zone costiere più settentrionali fino a metà mattina (probabilità nel complesso medio-alta 50-75%). Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad estendersi su gran parte della regione, con fenomeni più frequenti e consistenti sulle zone montane e pedemontane (probabilità alta 75-100%) e sulle zone centro/nord-orientali della pianura, dove saranno probabili rovesci e temporali localmente stazionari. In questa fase non si escludono fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento). Dalla tarda serata probabile diradamento/esaurimento delle precipitazioni a sui settori meridionali della pianura.

Temperature: In generale aumento, con valori massimi che localmente, sulla pianura meridionale, potranno risultare sopra la media del periodo.

Venti: Sulle zone interne della pianura in prevalenza da nord-est moderati/a tratti tesi. Sulla costa fino a parte della mattinata tesi da sud, in seguito progressiva rotazione dei venti da sud/sud-est, che tenderanno a rinforzare nel corso del pomeriggio, fino a risultare tesi/a tratti forti. In seguito tenderanno nuovamente a ruotare da sud-ovest mantenendo intensità tesa, a tratti forte sui settori costieri più settentrionali. In quota dai quadranti meridionali tesi, a tratti forti, mentre alle quote più alte risulteranno forti, a tratti anche molto forti.

Mare: Da mosso a molto mosso nel corso del pomeriggio.

Sabato 21

Cielo: Permangono condizioni di tempo variabile con cielo nuvoloso sulle zone montane e irregolarmente nuvoloso con schiarite in pianura, specie nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte della mattinata saranno ancora probabili precipitazioni sparse tra Prealpi e pianura settentrionale; in seguito tendenza a divenire sparse in pianura, più frequenti sulle zone montane, pedemontane e nord-orientali della pianura (con probabilità nel complesso alta 75-100%). Tendenza a diradamento/esaurimento delle precipitazioni sulla pianura meridionale dalla serata.

Temperature: Minime in lieve calo; massime senza notevoli variazioni, salvo locali aumenti in pianura.

Venti: Nell'entroterra della pianura in prevalenza deboli/a tratti moderati da nord-est. Sulla costa nella notte fino al primo mattino vento teso da sud, poi tendenza ad ingresso di venti deboli/moderati da nord-est sui settori centro-settentrionali mentre a sud prevarranno ancora venti dai quadranti meridionali deboli/moderati. In quota venti ancora tesi dai quadranti meridionali.

Mare: In prevalenza mosso, tendenza ad attenuazione del moto ondoso dal tardo pomeriggio.

Domenica 22

Iniziali foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento. In seguito permarranno condizioni di variabilità, con cielo irregolarmente nuvoloso con nubi frequenti sulle zone montane e maggiori schiarite in pianura. Nella notte fino a parte del mattino saranno ancora probabili delle sporadiche precipitazioni sui settori settentrionali, poi precipitazioni assenti o al più locali ed intermittenti su zone montane e pedemontane, generalmente assenti altrove; entro sera esaurimento delle precipitazioni ovunque. Generale calo termico.

Lunedi 23

Iniziali foschie e locali nebbie in pianura, specie sui settori meridionali, e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento. In seguito temporanea fase di tempo più stabile, ma solo in parte soleggiato per presenza di nubi medio-basse, specie nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo su zone montane e pedemontane; massime stazionarie in pianura e sulla Pedemontana, in lieve ripresa sulle zone montane. Nuovo rinforzo dei venti da sud-ovest in quota. Previsore: R.R.