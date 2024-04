Meteo, domenica estiva: temporali dalla prossima settimana

Domenica dal sapore estivo sul Veneto con apice dell'anticiclone subtropicale, che porterà tanto sole ma anche temperature su valori più tipici di fine maggio/inizio giugno, con punte di 28°C sulle pianure. La prossima settimana tuttavia si avrà un netto cambiamento delle condizioni meteo-climatiche: un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, colmo d'aria artica, valicherà le Alpi attraversando anche il Veneto tra martedì 16 e mercoledì 17.

ROVESCI, TEMPORALI E TRACOLLO TERMICO, NEVE SULLE DOLOMITI

Primi segnali di cambiamento lunedì con nubi irregolari di passaggio e locali rovesci sui settori alpini. Ma sarà appunto tra martedì e mercoledì che si avrà l'apice dell'instabilità atmosferica con piogge e temporali sparsi, che interesseranno un po' tutti i settori quindi Veronese, Vicentino, Padovano, Trevigiano, Veneziano, Rodigino e Bellunese. Attenzione che non si escludono fenomeni anche intensi e accompagnati da grandinate. Il tutto accompagnato da un netto calo delle temperature sotto i venti da Nord, con tracollo anche di 10-15°C sulle Dolomiti dove tornerà a nevicare a tratti fin sotto i 1000-1200m. Temperature dunque sotto la media entro mercoledì 17 su tutta la regione con massime non oltre i 15-17°C e minime localmente sotto i 5-6°C in pianura nelle nottate successive. Gelate tardive si potranno avere in montagna a tratti fin verso i 400-500m. Probabilmente l'instabilità atmosferica si protrarrà anche nelle giornate successive