Meteo, da giovedì pomeriggio previste precipitazioni in Veneto

Le previsioni meteo di Arpav indicano l’assenza di precipitazioni fino a giovedì mattina. Nel corso del pomeriggio di domani 9 novembre si prevede graduale aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, con precipitazioni in prevalenza deboli, che interesseranno gran parte della regione entro sera, salvo i settori più orientali, dove potranno ancora risultare assenti. A fine giornata precipitazioni diffuse ovunque, anche moderate sui settori sud-occidentali della pianura e occidentali di Prealpi e Pedemontana.

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità nel quale viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica gialla in VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige), intesa solamente per le sezioni venete del Po (Cavanella e Ariano), interessate dal lento esaurimento della piena del fiume. L’avviso è valido fino alla mezzanotte di oggi.