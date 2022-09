Meteo: attesi annuvolamenti e probabili precipitazioni

Da mercoledì 14 settembre l'ingresso in quota di correnti umide sud-occidentali associate all'approfondimento di una saccatura sulla Francia, porterà degli annuvolamenti e probabili prime precipitazioni sparse dalla serata. Giovedì il tempo sarà variabile/instabile ed anticiperà il vero passaggio della suddetta saccatura sul nord Italia che da venerdì porterà una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse fino probabilmente a parte di sabato, seguirà miglioramento in un contesto termico autunnale.

Mercoledì 14. Parzialmente nuvoloso/nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane e qualche schiarita più probabile in pianura. Non si esclude qualche locale precipitazioni nel tardo pomeriggio/sera sulle zone montane e più occidentali della pianura (probabilità bassa 5-25%). Temperature minime in generale aumento; massime in aumento in pianura, stazionarie o in lieve calo in montagna. In pianura, fino a metà mattina, venti deboli di direzione variabile, in seguito deboli/moderati dai quadranti occidentali; sulla costa moderati/tesi dai quadranti meridionali. In quota venti tesi da sud-ovest, in ulteriore rinforzo al pomeriggio fino a risultare forti in alta quota. Il mare da poco mosso a mosso nel corso della giornata.

Giovedì 15. Condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti, più frequenti in montagna, alternati a schiarite. La probabilità di precipitazioni sarà nel complesso medio-bassa (25-50%) per fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone montane. Le temperature non registreranno notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna, specie in quota. In pianura, per buona parte della giornata, i venti saranno deboli/moderati dai quadranti occidentali, in seguito tendenza a rotazione dei venti dai quadranti orientali, che soffieranno ancora con intensità debole. In quota tesi dai quadranti occidentali tra la notte e il mattino, poi moderati. Mare mosso.

Venerdì 16. Tempo instabile/perturbato con possibili inziali parziali schiarite, poi in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso. Nel corso della mattinata la probabilità di precipitazioni tenderà ad aumentare fino a divenire alta (75-100%) nel pomeriggio, con fenomeni, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti e consistenti nella seconda parte della giornata. Il limite neve si abbasserà dai 3000 m iniziali a 2500 m in tarda serata. Generale calo termico. Progressivo ingresso di venti da nord-est in pianura con venti anche moderati/tesi, specie sulla costa, in serata.