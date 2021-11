Meteo, le previsioni per il weekend: tempo stabile

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse nella prima parte della giornata; nel pomeriggio netta diminuzione della nuvolosità a partire da nord; fino al primo mattino, possibili foschie o nebbie sulla pianura, specie quella occidentale e meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, più marcata in montagna; massime in lieve aumento tra Prealpi e fascia pedemontana, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota deboli, sud-occidentali nella prima parte della giornata, nord-occidentale dalle ore centrali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura fino al primo mattino deboli in prevalenza settentrionali; in seguito nord-orientali, da deboli a localmente moderati sull'entroterra e da moderati a tesi sulla costa.

Mare: Da poco mosso a mosso, anche molto mosso a tarda sera.

Sabato 6

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso con aria tersa su tutta la regione.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento sul centro-sud, in calo altrove; massime stazionarie o in locale lieve variazione.

Venti: In quota deboli settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali moderati, anche tesi lungo la costa.

Mare: Molto mosso.

Domenica 7

Cielo sereno in montagna, poco o parzialmente nuvoloso in pianura. Temperature in aumento in montagna, prevalentemente in diminuzione in pianura.