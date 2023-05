Precipitazioni in calo in Veneto: previsto nuovo peggioramento nel weekend

Un intenso ciclone mediterraneo sta attraversando l'Italia in questa prima parte di settimana, portando condizioni di forte maltempo su diverse regioni e in particolare tra Emilia-Romagna e alte Marche dove è alta l'allerta per nuovi episodi alluvionali e dissesti idrogeologici. Buone notizie per il Triveneto che verrà coinvolto solo marginalmente dal vortice depressionario. La previsione è di Davide Sironi di 3Bmeteo.

Oggi, martedì, ritroviamo una giornata perturbata con piogge deboli o moderate diffuse su tutta la regione, localmente a carattere di rovescio, ma con accumuli pluviometrici non eccessivi compresi tra 8 e 30 mm. L'area di bassa pressione richiamerà venti di Bora che si faranno sentire soprattutto lungo le zone costiere e in particolare nel Chioggiotto, dove le raffiche potranno toccare i 70km/h con conseguente mare molto mosso o agitato.

Complice una Marea Astronomica positiva, per la sera di martedì è atteso un evento di marea sostenuto; a Venezia atteso un picco oltre 110-115cm. Tra mercoledì e giovedì il contesto rimarrà ancora nuvoloso ma le piogge diverranno più deboli e discontinue, lasciando spazio anche a qualche spazio soleggiato in particolare sulle zone di pianura e costiere. Il clima risulterà decisamente fresco per il periodo, tra martedì e giovedì le temperature saranno 3-5 gradi sotto la norma.

Nei giorni seguenti il meteo rimarrà spesso variabile, infatti una nuova depressione si scaverà sul Mediterraneo centro-occidentale e potrà determinare un nuovo peggioramento in vista del weekend. Le temperature invece registreranno un rialzo, tornando in media con il periodo.