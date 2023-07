Spid: cosa è, come attivarlo e perché

Il sistema pubblico di identità digitale meglio conosciuto come SPID è di fatto una realtà quotidiana, un termine entrato nel nostro vocabolario per comunicare in tempi rapidi, quasi immediati, con la pubblica amminitrazione e non solo. Ma di cosa si tratta? Il Sistema pubblico di identità digitale è un sistema di accesso unico che velocizza l'iter di alcune procedure legate ad esempio a contratti di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale.

Spid, che cos’è

Il Sistema pubblico di identità digitale rappresenta il documento di identificazione online del cittadino. Tramite un nome utente, verificato abbinando un documento di identità valido e il proprio codice fiscale, ogni cittadino può accedere rapidamente non solo ai documenti della pubblica amministrazione ma anche alla propria cartella sanitaria, oppure può prendere parte a bandi e selezioni.

Spid, i requisiti

Per ottenere Spid basta aver compiuto 18 anni e avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono.

Spid, come ottenerlo

Bisogna registrarsi a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari step per l’identificazione. Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili su https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Il livello di sicurezza adottato (Spid Livello 2) corrisponde a un’autenticazione forte a due fattori (password e PIN “dinamico”, ossia che cambia sempre ad ogni accesso), ed è lo stesso già implementato in fase di autenticazione ai servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi”.

I servizi offerti possono prevedere dei costi da parte di alcuni gestori mentre alcuni invece sono gratuiti e possono essere attivati presso l'ufficio anagrafe dei comuni aretini.