Anagrafe digitale: come scaricare gratis i documenti a Vicenza

Addio code agli sportelli e tempo perso, un sogno è diventato realta. Basta un pc e si potranno ottenere subito i documenti che servono gratuitamente e con un semplice click.

Il comune di Vicenza informa: "per i certificati anagrafici il rilascio gratuito è solo sul al portale dell’Anagrafe nazionale popolazione residente. Per quelli rilasciati dal Comune online e allo sportello serve ancora la marca da bollo. I certificati rilasciati dal portale comunale si distinguono da quelli del portale ministeriale perché i primi sono firmati dal sindaco, mentre i secondi dal Ministero dell’interno, con sigillo elettronico."

Come fare

Per accedere al portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns)

I documenti da scaricare gratuitamente

• nascita;

• matrimonio;

• cittadinanza;

• esistenza in vita;

• residenza;

• residenza AIRE;

• stato di famiglia;

• stato civile;

• residenza in convivenza;

• stato di famiglia AIRE;

• stato di famiglia con rapporti di parentela;

• stato libero;

• anagrafico di unione civile;

• contratto di convivenza.

Si potrà visionare l’anteprima per verificare la correttezza delel informazioni prima di scaricare il pdf o di riceverlo via email.

L'ufficio Anagrafe del Comune di Vicenza provvede comunque al rilascio dei seguenti certificati: esistenza in vita, residenza, risultanza di nascita, stato di famiglia, stato libero (solo per i cittadini italiani), vedovanza (solo per i cittadini italiani), cittadinanza (solo per i cittadini italiani), legalizzazione di foto, certificati contestuali, certificato storico di residenza, certificato storico di famiglia, certificati Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero). I certificati possono essere richiesti solo in riferimento a persone residenti nel Comune (o che lo sono state nel caso di storici e originari).

I certificati possono essere richiesti

- da Portale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/

- per posta

inviare la richiesta, debitamente sottoscritta, con l'elenco dei certificati che si desidera ricevere a casa per posta;

allegare la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

allegare anche una busta con affrancatura postale pari a 2,15 euro per la spedizione dei certificati e con l'indicazione dell'indirizzo;

se il certificato è soggetto ad imposta di bollo, allegare la marca da bollo da 16 euro, per i certificati storici la marca da bollo da 16 euro + 5,00 euro contanti per ogni nominativo presente nella certificazione; la norma che consente il rilascio in esenzione; per i certificati storici, è necessario, invece, allegare la somma di 2,50 euro contanti per ogni nominativo presente nella certificazione.

A Vicenza

Ufficio Anagrafe - Palazzo degli Uffici piazza Biade 26 (piano terra). Telefono: centralino anagrafico 0444221409 e 0444221411 (attivi da lunedì a v

- SERVIZI ANAGRAFICI A DOMICILIO

Il cittadino impossibilitato a recarsi personalmente presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe per il rilascio della carta di identità elettronica, per autenticare la firma o rendere dichiarazione di essere impossibilitato a firmare, può richiedere il servizio, fornito dagli agenti della Polizia Locale, presso il proprio domicilio, solamente se l’impossibilità a muoversi è documentata da certificato medico o altro documento rilasciato da ente pubblico (invalidità o altro).

enerdì dalle 11.30 alle 13)