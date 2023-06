Laboratori occupazionali, centri diurni per over 60: indirizzi in città

Si sente sempre più spesso parlare di laboratori occupazionali: luoghi in cui gli over 60 sono accolti per alcune ore al giorno, in fasce orarie diversificate, per attività di socializzazione e di sostegno nella vita quotidiana. Presso i laboratori occupazionali gli anziani vengono aiutati e guidati alla riscoperta delle capacità personali che pensavano perdute, si riappropriano del ruolo nel sociale e del proprio scopo di vita.

Università per Anziani a Vicenza e provincia

L’Universita? e? una scuola per adulti, senza interrogazioni o esami, un progetto di attivita? creative per stimolare la mente e far crescere le curiosita?, un luogo per fare nuove amicizie e sviluppare il proprio interesse alla vita sociale.

Centri diurni a Vicenza

Sono più di 2.500 le persone con età superiore ai 65 anni che frequentano i diversi centri di aggregazione sociale per anziani sparsi nel territorio comunale, di cui sette gestiti da associazioni affidatarie del servizio dal Comune di Vicenza.

In considerazione del fatto che sono ancora molte le attività che non possono essere fatte come, ad esempio, il gioco delle carte, la lettura di quotidiani o i corsi di ballo, alcuni centri stanno aprendo in orario ridotto e comunque garantendo tutte le prescrizioni previste.

I centri di aggregazione per anziani sono strutture pubbliche comunali aperte alle persone autosufficienti appartenenti alla terza età.

Circoscrizione 1

Centro Diurno Ricreativo Culturale “Proti”

Via G. De Proti 3, cell. 335 5820524

Gestione: Associazione Circolo d’Argento

Responsabile: Valentino Cattelan

Servizi erogati: gioco a carte, tombola, corso di tai-chi, feste, pranzi conviviali, mostre, conferenze, visite audiometriche, controllo della vista.

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Circoscrizione 2

Gruppo Pensionati Riviera Berica

Via Salvemini 2

Gestione: Associazione

Responsabile: Antonio Miotello tel. 0444 530119 – 333 9690441

Servizi erogati: attività ricreative, culturali, ludiche, motorie.

Orario di apertura: tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16

Centro di aggregazione Campedello

Via Ischia

Locali del Gruppo Alpini di Campedello

Responsabile: cell. 340 7939650

Servizi erogati: attività ricreative e ludiche

Orario di apertura: giovedì dalle 15.30 alle 18

Centro di aggregazione di Debba (Temporaneamente chiuso)

Viale Riviera Berica, 790

Responsabile: Valeria Cingano cell. 349 8303165 -

Rosin Maria telefono 0444 530057, cell. 339 1021482

Servizi erogati: attività ricreative, ludiche, sociali e culturali

Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Circoscrizione 3

Gruppo Pensionati La Rondine

Via Calvi, 56, tel. 0444 504924

Gestione: Gruppo Pensionati la Rondine

Presidente: Laura Albanese (347 1018427)

Servizi erogati: bar, pomeriggi e serate musicali e danzanti, gioco della tombola, tornei di bridge, tornei di burraco, gare di scale quaranta, gare di briscola, uscite teatrali, cene conviviali, gite, soggiorni estivi, attività sportiva e ginnica, conferenze informative, misurazione della pressione arteriosa e dell’ossigeno

Orario di apertura:

periodo invernale dal 1/10 al 30/4

dal lunedì alla domenica dalle 14,30 alle 18,30

periodo estivo dal 1/5 al 30/9

dal lunedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ore 19

Circoscrizione 4

Club I Sempreverdi

Via Istria, 39, tel. 0444 510795

Presidente: Coppola Natale 338 6873113 ref. Giaretta Mario 333 4977808

Servizi erogati: attività ricreative, ginnastica, gioco delle carte, campo da bocce, pomeriggi conviviali

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18.30

Amici Pensionati di Ospedaletto

Via Ghirotto 6, tel. 0444 510795 (Parrocchia)

Presidente: Frigo Giuseppe (tel. 0444 535056 - 345 1733069)

Servizi erogati: attività ricreative, ginnastica, tombola, lotteria, pomeriggi conviviali

Orario di apertura: mercoledì dalle 14.30 alle 18

Mini Centro Sociale Saviabona

Via Cricoli 2, tel. 0444 507216 (Parrocchia)

Presidente: Cattelan Luciano cell. 334 3760718

Vice presidente Gastaldello Goriziana cell. 349 0908264

Servizi erogati: attività ricreative, ginnastica, tombola, lotteria, pomeriggi conviviali

Orario di apertura: martedì dalle 15 alle 18

Gruppo Anni D'Argento Anconetta

Viale Anconetta 147

Presidente: Molon Lisetta in Dal Cortivo 338 8944185

Servizi erogati: laboratorio, raccolta di abiti usati, attività motoria per anziani, pomeriggi conviviali

Orario di apertura: lunedì dalle 15 alle 17

Circoscrizione 5

Associazione Pro Loco Laghetto

Via Lago di Iseo 25 (all’interno del parco giochi), tel. 0444 920270

Gestione: Associazione Pro Loco Laghetto

Presidente: Cesaro Anna tel. 347 3225621

Servizi erogati: attività culturali/ricreative per gli iscritti (tutte le età) concessione spazi per le feste di compleanno

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30

"Centro di San Bortolo"

Via Medici 91, tel. 0444 924303

Presidente: Lamonea Francesco 338 5903723

Servizi erogati: attività ricreative, gioco delle carte, ballo, misurazione della pressione, cucito, pomeriggi conviviali, gite

Orario di apertura: martedì dalle 15 alle 18.30 (chiuso nei mesi di luglio ed agosto)

Centro Anziani Polegge – Polegge

Strada Comunale di Polegge, 82

Gestione: Associazione Pensionati La Speranza

Presidente: De Gobbi Adriana 0444 596627 – 333 9121529

Servizi erogati: attività ricreative, gioco delle carte, burraco, tombola, giochi da tavolo, attività musicali e motorie.

I giovedì del mese di ottobre, dalle ore 18,00, possibilità di dialogare in inglese gratuitamente con un'insegnante madrelingua presso il bar.

Feste di compleanno, pranzi su prenotazioni, uscite per anziani con la corriera per gite e pranzi.

Possibilità di prenotare stanze per incontri o riunioni.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30.

Circoscrizione 6

Centro di aggregazione di via Colombo

Via Colombo, 7/9, tel. 0444 961837, fax 0444 961748

Gestione: Associazione “Senior Veneto”

Presidente: Gigli Vincenzo

Servizi erogati: mensa, attività creative/culturali, ambulatorio infermieristico, pedicure

Orario di apertura del centro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 18; sabato dalle 14 alle 18.

Servizi erogati: corsi Tai Chi, scuola di ballo, ballo per tutti il sabato, corsi di teatro, corsi di "coro", giovedì culturali (presentazioni di libri, mostre, cineforum, arte, ecc,) cucito e ricamo, tombola, burraco, scacchi e dama, gioco delle bocce, orto-giardino terapia, turismo sociale, corso tablet, corso badanti, corso di educazione finanziaria, prevenzione cardiocircolatoria-respiratoria (glicemia, colesterolo, ecg, misurazione della pressione, ecocolordoppler, spirometria, visite geriatriche, ginecologiche, audiometriche, ecc), servizio mensa e bar

Centro di aggregazione di viale San Lazzaro – Centro Tecchio

Viale San Lazzaro 112, tel. e fax 0444 963068

Gestione: Associazione “Senza Frontiere”

Presidente: Andriolo Tiziano cell. 334 3348490

Servizi erogati: attività ricreative/culturali, gioco delle carte, gioco della tombola, incontri letterari, musicali, videoproiezioni, visite guidate ai quartieri della città o a mostre, gare di bocce, pranzi sociali, soggiorni climatici, in autunno percorso musicale denominato "Autunno in musica", assistenza infermieristica (misurazione pressione, glicemia), percorso benessere; consulenza fiscale e pensionistica

Orario di apertura del centro anziani: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Orario area esterna - bocce: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

Orario di apertura della segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11

Circoscrizione 7

Centro di aggregazione dei Ferrovieri

Centro Civico Circoscrizione 7, via Vaccari 107

Gestione: Anteas Vicenza APS

Presidente: Elio Veronese

Servizi erogati: attività culturali/ manuali/ ricreative (tombola - gioco delle carte - dama - scacchi)/ uso computer e smartphone; punto di ristoro.

Assistenza infermieristica (misurazione pressione, glicemia)

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18