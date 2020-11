E' uscita la classifica delle migliori scuole vicentine

Oltre 7.400 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.275.000 diplomati. Ogni anno Eduscopio stila una classifica con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, con il proposito di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta dopo la terza media.

Migliori scuole del Veneto: Padova con il Fermi e il Ferrari di Este guida la classifica dei licei scientifici. Il Giorgione di Castelfranco si conferma il miglior liceo classico del Veneto, per il linguistico il n°1 della regione è Berto di Mogliano Veneto (TV), per l’artistico il Liceo Artistico di Treviso.

Le scuole di Vicenza

Il Quadri di Vicenza si conferma il migliore della provincia, seguito dal Corradini di Thiene e Trissino di Valdagno, sono tutte e tre licei scientifici, questo è il podio delle tre migliori scuole di Vicenza e provincia secondo la classifica Edoscopio.

Giovanni Battista Quadri di Vicenza indirizzo scientifico tradizionale 92.6 Francesco Corradini di Thiene indirizzo scientifico scienze applicate 87.2 Gian Giorgio Trissino di Valdagno indirizzo scientifico tradizionale 86.5 Nicolò Tron di Schio indirizzo scientifico tradizionale 83.6 Paolo Lioy di Vicenza indirizzo scientifico tradizionale 79.9 Umberto Masotto di Noventa Vicentina indirizzo scientifico tradizionale 79.9 Antonio Pigafetta di Vicenza liceo classico 78.7 Santa Boscardin di Vicenza istituto tecnico tecnologico 78. Leonardo da Vinci di Arzignano indirizzo scientifico 76.4 Silvio de Pretto di Vicenza istituto tecnico tecnologico 74.3

Tra gli istituti tecnici economici il miglior punteggio va al Piovene di Vicenza, mentre per l’indirizzo linguistico la spunta con 70 punti su 100 il Pigafetta di Vicenza.

Eduscopio, il progetto

L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria – i risultati universitari e lavorativi dei diplomati – per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati.