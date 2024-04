Al via le feste rock di Vicenza

A Vicenza è tempo di feste rock. Ad aprire la stagione estiva di musica ed eventi sarà il Riviera Folk Festival (6-9 giugno - parco di via Orlando), e poi toccherà al Weekender di From Disco to Disco (14-16 giugno - giardini Teatro Astra), al Lumen Festival (19-24 giugno - viale Mazzini), al grande ritorno dello Spiorock (28-29 giugno - San Pio X) e infine al Jamrock Festival (16-21 luglio - Parco Fornaci). I primi nomi annunciati (Marlene Kuntz, Ex-Otago, Mefisto Brass, Tre Allegri Ragazzi Morti, ...) lasciano già intendere che quest'estate ci sarà da divertirsi a Vicenza! Ecco le feste rock 2024.

Riviera Folk Festival

Data: 6-9 giugno

Luogo: Parco di Via Orlandi

L’appuntamento musicale ed enogastronomico, ad ingresso gratuito, si terrà nel quartiere di Santa Croce Bigolina. Ci saranno aperitivi musicali, concerti di band locali e internazionali, selezioni DJ, proiezioni di eventi sportivi, mercatini artigianali e stand gastronomici. Annunciate la star sudafricana Matthew Mole e la street band milanese Mefisto Brass.

Weekender Festival

Data: 14-16 giugno

Luogo: Giardini del Teatro Astra

E' il festival organizzato da "From disco to disco" che offre musica con un occhio alle nuove tendenze, artisti nazionali e internazionali, spazio espositivo per artisti emergenti, workshop, talk, street food, area skate, e selezioni di vini naturali e birre artigianali.

Lumen Festival

Data: 19-24 giugno

Luogo: Sotto le mura di Viale Mazzini

Musica dal vivo con gli Ex-Otago e Venerus tra gli ospiti annunciati. Oltre ai live, ci saranno anche 2 schermi per gli incontri di Euro 2024, un bar, truck food, una vineria, talk, DJ set, mercatini, e una food & chill area.

SpioRock

Data: 28-29 giugno

Un festival che torna a propore l'energia della musica dal vivo con diverse iniziative. Spiorock ha iniziando il suo viaggio nel 1991 è il festival più longevo della città. Dopo un'esplosione di popolarità che lo ha visto crescere fino a diventare uno dei maggiori eventi musicali gratuiti del vicentino, il festival ha attraversato un periodo di quiete quando i fondatori originari si sono ritirati. Tuttavia, la fiamma di Spiorock non si è mai spenta del tutto e quest'anno tornano ad accendersi i riflettori.

Jamrock Festival

Data: 16-21 luglio

Luogo: Parco Fornaci

L’undicesima edizione si svolgerà nell’area verde di Parco Fornaci, una scelta riconfermata e accolta positivamente dal pubblico che ha premiato il gruppo organizzativo desideroso di dare al festival un aspetto nuovo e più green. La novità, invece, riguarderà la durata della manifestazione: non più cinque giorni bensì sei con una piccola festa iniziale dedicata ai volontari e agli affezionati che si svolgerà sul palchetto del chiosco di Fornaci Estate.

Inoltre, dal venerdì alla domenica, il festival ospiterà al suo interno anche “Tacate al Mercatin”, un mercatino dedicato all’arte, all’artigianato e al vintage con artisti, hobbisti e rivenditori locali di vestiti di seconda mano. Vasta la scelta per quanto riguarda la ristorazione che vedrà la presenza di quattro cucine mobili.

Ricco anche il programma artistico, gli artisti annunciati. Giovedì 18 Nitro, Sabato 20 Marlene Kuntz, Domenica 21 Tre Allegri Ragazzi Morti.

Ferrock

Quest'anno la programmazione è varia ed abbraccia generi di tutti i tipi e adatti ad ogni età. Musica, cucina, incontri, degustazioni, iniziative per bambini, mercatino dell'artigianato.

Il Ferrock Festival compie 20 anni, ha riscosso da subito un grande successo ampliando la sua programmazione e attirando migliaia di persone. Si svolge al Parco Retrone, uno dei parchi più grandi di Vicenza, che offre un'ampia area verde e un suggestivo palcoscenico naturale. Il programma è ricco e diversificato, con artisti emergenti e nomi affermati del panorama musicale. Le date precise non sono state annunciate, ma è il Festival che chiude l'estate delle feste rock di Vicenza.