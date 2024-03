Arriva una Pasqua piena di sorprese all’Emisfero di Bassano

Quest'anno, a pochi passi da Vicenza, sarà possibile festeggiare l’arrivo della Pasqua con tanti eventi sorprendenti che faranno felici tutti i bambini con dolci omaggi e laboratori creativi per sbizzarrire la fantasia.

Pasqua al Centro Commerciale Emisfero

Al Centro Commerciale Emisfero di Bassano (viale Alcide De Gasperi) sabato 23, domenica 24 e sabato 30 marzo, in un’area a tema allestita appositamente in Galleria, i più piccoli potranno divertirsi con divertenti laboratori creativi per imparare a decorare le uova di Pasqua, labirinti da risolvere, disegni da colorare e tanto altro! Ovviamente, per dare un tocco di dolcezza alla giornata, non mancheranno tanti dolcetti in omaggio.

Le attività sono gratuite e si svolgeranno sia la mattina che il pomeriggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

Aspettando la Pasqua, al Centro Commerciale Emisfero la festa è già cominciata: il 23, 24 e 30 marzo in Galleria troverete tante attività per i bimbi e belle sorprese per tutta la famiglia!

Qui maggiori informazioni.