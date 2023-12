L'inimitabile gusto del pollo fritto del Colonnello arriva a Vicenza

Delizioso pollo fritto, frutto di una ricetta unica e segreta, e un cestino, il Bucket, per gustarlo in compagnia sono i due elementi iconici di un brand che ha aperto ristoranti in tutto il mondo ed è pronto, ora, a fare il suo arrivo a Vicenza.

Nelle cucine dei ristoranti KFC, il pollo fritto è preparato al momento, lavorato a mano seguendo con cura tutti i passaggi della sua ricetta storica, l'Original Recipe inventata dal Colonnello Sanders. Il risultato è un prodotto croccante, impreziosito dal gusto unico dell’inimitabile panatura che contiene un mix segreto di erbe e spezie, preparata oggi come ottant’anni fa.

KFC inaugura un nuovo ristorante al Centro Commerciale Palladio

Il 5 dicembre apre il primo ristorante KFC - Kentucky Fried Chicken a Vicenza. Calore, accoglienza, familiarità, modernità e tecnologia sono gli elementi dell'esperienza che si vive nei locali KFC, e che anche a Vicenza consentiranno di apprezzare il pollo fritto più famoso al mondo in un contesto piacevole e cool.

Il nuovo ristorante, il 77esimo in Italia e il settimo in Veneto, si trova all’interno del Centro Commerciale Palladio di Vicenza, Strada Padana verso Padova 60. Il taglio del nastro e l’apertura al pubblico sono previsti per le ore 12.

Tecnologia e comodità, a Vicenza come in tutti i ristoranti KFC

Il nuovo ristorante KFC di Vicenza, nella food court del Centro Commerciale Palladio, vanta grandi dimensioni: 152 posti a sedere, 212 metri quadri di sala interna e 211 per la grande cucina, dove il celebre pollo fritto del Colonnello Sanders viene preparato a mano ogni giorno dai cuochi KFC.

Sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22, e come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, sarà il luogo ideale in cui sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono l’esperienza da KFC piacevole e rilassante per giovani e famiglie che desiderano gustare ottimi piatti in allegria.

L’esperienza dei clienti sarà caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, per gustare il proprio menù sul posto oppure come take-away. Senza dimenticare il servizio di delivery a domicilio.

Il pollo fritto del Colonnello per un'esperienza di gusto unica

Anche nel ristorante di Vicenza il protagonista dell’esperienza sarà il gusto unico del pollo fritto preparato ancora oggi secondo gli insegnamenti del Colonnello Harland Sanders, che ottant’anni fa inventò la famosa Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone. Da mordere in libertà grazie al Bucket, l’iconico contenitore anch’esso inventato dal Colonnello, oggi disponibile nei formati da 1, 2, 3 o 4 persone, per gustare il pollo fritto più famoso al mondo da soli o in condivisione.

Da KFC tutti i gusti trovano risposta: ci sono i tipi da Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, e gli amanti dei Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. E per chi preferisce i burger, ci sono i nuovi panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger e Kentucky Cheese & Bacon, questi ultimi due disponibili anche in versione double, con doppio filetto.

Senza dimenticare i contorni e le salse, le patatine fritte, le insalate, i dolci e i gelati, tra cui il Sundae e la Kream Ball, disponibili anche con Nutella. E quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill di KFC, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.

KFC cresce in tutta Italia: nuovi ristoranti e nuovi posti di lavoro

Con l’apertura del primo ristorante a gestione diretta, KFC conferma il processo di sviluppo e rinnovamento avviato quest’anno, a quasi 10 anni dall’arrivo in Italia nel 2014, e con un importante piano di nuove aperture su tutto il territorio nazionale che punta ad arrivare a quota 200 ristoranti nei prossimi cinque anni.

A fine 2023 saranno in tutto 14 i nuovi ristoranti KFC aperti nell’anno, per un totale di oltre 500 nuovi posti di lavoro creati, di cui 30 proprio per il locale di Vicenza che costituisce un’apertura strategica anche per la posizione, nel cuore del Triveneto, una delle aree a cui il marchio guarda con un’attenzione particolare insieme a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sardegna.